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Голова антикорупційного комітету Ради оцінила незалежність нового директора НАБУ від Банкової

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Голова антикорупційного комітету Ради оцінила незалежність нового директора НАБУ від Банкової
Семен Кривонос став головою НАБУ у березні 2023 року
фото з відкритих джерел

Новообраний голова НАБУ Семен Кривонос має вже готову інституцію, яка працює, і йому є на кого спертися

У нового директора НАБУ Семена Кривоноса є всі можливості бути незалежним, бо закон захищає його краще, ніж попередників. До того ж у Семена Кривоноса вже є готова інституція, яка працює, і йому є на кого спертися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.

«Перебіг конкурсу мені як народній депутатці оцінювати некоректно. Хоча я можу зрозуміти, чому у багатьох спостерігачів виникли питання чи недовіра, коли комісія виключила з конкурсу одного учасника (Руслана Габрієляна – детектива НАБУ, що розслідував справу, в якій фігурував заступник голови Офісу президента Олег Татаров – ред.) через брак у нього досвіду, коли цей етап конкурсу уже минув. Тим не менш, я вважаю, що конкурс відбувся без порушень закону, і в нового керівника є всі шанси незалежно та ефективно працювати», – зазначила Радіна. 

У 2015 році прізвища вже колишніх очільників НАБУ й САП Артема Ситника та Назара Холодницького мало кому про щось казали, а потім вони почали себе проявляти – по-різному. Кривоносу не потрібна така медійність – для слідства краще було б, аби про його деталі чули менше. Але, на жаль, в Україні це наразі неможливо, бо є така проста річ як запит суспільства на пояснення – як іде боротьба з корупцією, коли кого посадять. І очільники цих органів не можуть просто сидіти в кабінетах і працювати з матеріалами кримінальних проваджень. Вони мають звітувати. 

Семен Кривонос керівник Державної інспекції архітектури та містобудування. У 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеського територіального осередку НАБУ. Проте швидко відмовився від посади, коли журналісти «Слідство.Інфо» виявили, що його статки не відповідають доходам. Зокрема Кривонос не задекларував квартиру в Києві вартістю 3 млн грн, швиденько переписавши її на матір. У тестуванні на знання законодавства набрав 99 балів зі 100. За підсумками тестів на знання законодавства та тестування загальних навичок набрав 224 бали.

Нагадаємо, що 6 березня уряд призначив нового директора НАБУ, ним став Семен Кривонос. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Додамо, термін повноважень попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчився 16 квітня 2022 року, а конкурс на нового очільника оголосили в листопаді.

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Теги: НАБУ Анастасія Радіна Семен Кривонос

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