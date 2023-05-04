Голова антикорупційного комітету Ради оцінила незалежність нового директора НАБУ від Банкової
Новообраний голова НАБУ Семен Кривонос має вже готову інституцію, яка працює, і йому є на кого спертися
У нового директора НАБУ Семена Кривоноса є всі можливості бути незалежним, бо закон захищає його краще, ніж попередників. До того ж у Семена Кривоноса вже є готова інституція, яка працює, і йому є на кого спертися. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова парламентського комітету з антикорупційної політики Анастасія Радіна.
«Перебіг конкурсу мені як народній депутатці оцінювати некоректно. Хоча я можу зрозуміти, чому у багатьох спостерігачів виникли питання чи недовіра, коли комісія виключила з конкурсу одного учасника (Руслана Габрієляна – детектива НАБУ, що розслідував справу, в якій фігурував заступник голови Офісу президента Олег Татаров – ред.) через брак у нього досвіду, коли цей етап конкурсу уже минув. Тим не менш, я вважаю, що конкурс відбувся без порушень закону, і в нового керівника є всі шанси незалежно та ефективно працювати», – зазначила Радіна.
У 2015 році прізвища вже колишніх очільників НАБУ й САП Артема Ситника та Назара Холодницького мало кому про щось казали, а потім вони почали себе проявляти – по-різному. Кривоносу не потрібна така медійність – для слідства краще було б, аби про його деталі чули менше. Але, на жаль, в Україні це наразі неможливо, бо є така проста річ як запит суспільства на пояснення – як іде боротьба з корупцією, коли кого посадять. І очільники цих органів не можуть просто сидіти в кабінетах і працювати з матеріалами кримінальних проваджень. Вони мають звітувати.
Нагадаємо, що 6 березня уряд призначив нового директора НАБУ, ним став Семен Кривонос. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ. Додамо, термін повноважень попереднього директора НАБУ Артема Ситника закінчився 16 квітня 2022 року, а конкурс на нового очільника оголосили в листопаді.
Коментарі — 0