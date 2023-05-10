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Правоохоронці прийшли з обшуками до редакції «Думської» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Правоохоронці прийшли з обшуками до редакції «Думської» (відео)
Співробітників не пускають у будівлю на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства
фото скріншот відео

Співробітників видання не пускають на робочі місця

Співробітники СБУ та поліції сьогодні, 10 травня, прийшли з обшуком до редакції видання «Думська». У рамках якого кримінального провадження тривають слідчі дії, поки незрозуміло. Про це йдеться у заяві видання.

Як зазначається, співробітників видання не пускають на робочі місця.

«У коментарі нашому кореспонденту пресслужба поліції Одеської області запевнила, що обшуки не мають жодного стосунку до роботи видання і що перешкоджати журналістській діяльності правоохоронці не будуть. Там заявили, що журналісти можуть пройти на свої робочі місця і навіть фіксувати, що відбувається, але не публікувати цю інформацію.

Насправді все відбувається з точністю до навпаки. Співробітників не пускають у будівлю на їхні робочі місця, пояснюючи це таємницею слідства», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у виданні, події розгортаються на тлі конфлікту між керівництвом області та опозицією в облраді, яка вимагає повернення надбавки в 30 тис. грн для українських військових. «Думська» постійно висвітлює цю проблему. Як і скандал навколо видавництва «Чорномор'я», звідки голова облради вигнав волонтерів, що плетуть маскувальні сітки для фронту.

«Вони стали неугодні місцевим представникам партії «Слуга народу» після скандальної сесії, на якій більшість депутатів (здебільшого «слуги» та ОПЗЖ, які сформували справжню коаліцію в зборах) відмовилися підтримувати ініціативу «Європейської Солідарності» щодо ліквідації посади третього заступника голови зборів. Її обіймає представник проросійської «опоплатформи» Вадим Шкаровський. Про цей конфлікт ми також неодноразово писали», – зазначили у «Думській». 

Нагадаємо, Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради підтримав створення робочої групи, яка має оперативно напрацювати механізм повернення доплат військовим. Порошенко нагадав, що скасовані доплати були запроваджені у перші дні повномасштабного вторгнення Указом Президента, і Верховна Рада своїм рішенням відновила справедливість. 

Теги: обшук ЗМІ СБУ Одеса журналіст

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