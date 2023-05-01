Головна Київ Новини
search button user button menu button

Розстрілював цивільні автомобілі в Ірпені. Перед судом постане десантник РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розстрілював цивільні автомобілі в Ірпені. Перед судом постане десантник РФ
Росіянину загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі
фото: Нацполіція

Росіянин розстріляв шість автомобілів, загинуло п’ятеро мирних людей

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо ще одного російського окупанта. На початку березня 2022 року він розстрілював автомобілі місцевих мешканців, які намагалися з маленькими дітьми втекти з міста. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці нагадують, щополіцейські встановили трьох воєнних злочинців, причетних до вбивств мирних людей, та на підставі зібраних доказів скерували обвинувальні акти щодо двох із них до суду. Загалом упродовж 5-6 березня минулого року російські військові розстріляли 10 цивільних автомобілів, внаслідок чого дев’ятеро людей загинули, ще 12 – отримали поранення.

Слідчі управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління довели причетність ще одного російського військовослужбовця – сержанта 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї дивізії збройних сил РФ – до холоднокровних розстрілів мешканців Ірпеня. 

Зазначається, що 5 березня російські військові встановили вогневий контроль над вулицею Олега Кошового на виїзді з м. Ірпінь – це єдина дорога, якою можна було евакуюватися на транспорті з міста.

Наступного дня о 7:30 місцеві жителі почали виїжджати з міста на автомобілях, на які наклеїли листівки з надписами «Діти» та «Евакуація». Колона рухалася у напрямку Житомирської траси.

Окупант розстріляв перший автомобіль – «Джип Патріот», у якому їхало подружжя. Водій отримав поранення голови. Військовослужбовець під прицілом автомата відвів їх до захопленого приміщення на допит. В той самий час по вулиці Кошового рухалася евакуаційна колона автомобілів, по якій сержант разом з іншими окупантами відкрили вогонь із гранатометів та стрілецької зброї.

У результаті росіяни розстріляли шість автомобілів: загинуло п’ятеро мирних людей, ще семеро отримали поранення, в тому числі дитина. Воєнні злочинці з особливою жорстокістю ставилися до важко поранених, не давали можливості надати їм допомогу. Люди лежали на землі та помирали. Тих, хто міг самостійно йти – під дулом автоматів зігнали до захопленого будинку та утримували близько двох годин.

Винуватість десантника російської армії підтверджується показами потерпілих та свідків вчинених звірств над мешканцями Ірпеня. Слідчі скерували до суду обвинувальний акт відносно військовослужбовця РФ за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з цивільним населенням, порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з умисним вбивством).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада рекомендувала ритуальним службам обмежити чисельність присутніх на похоронних процесіях до шести осіб. Таким чином вона намагається запобігти можливим проявам невдоволення серед населення. 

Теги: росія війна окупанти поліція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За вказівкою Насалика підлеглі укладали зі структурами відомого бізнесмена завідомо збиткові для держави угоди
Підозра Насалику: ДБР повідомило деталі
1 лютого, 16:21
Обранцю Едуарду Репілевському загрожує позбавленням волі від десяти до дванадцяти років
Херсонський депутат організував футбольний турнір для колаборантів. Його наздогнала підозра
3 серпня, 2022, 08:00
Втрати із примусово мобілізованих до армії РФ мешканців Луганська та його околиць становлять близько 70 осіб на день
Росія наполягає на кремації загиблих окупантів: названо причину
Сьогодні, 10:42

Новини

На Київщині виявлено частину реактивного снаряду «Ураган» (фото)
На Київщині виявлено частину реактивного снаряду «Ураган» (фото)
Вантажівка скинула з Північного моста в Києві металеву конструкцію. Поліція відшукала водія (відео)
Вантажівка скинула з Північного моста в Києві металеву конструкцію. Поліція відшукала водія (відео)
Розстрілював цивільні автомобілі в Ірпені. Перед судом постане десантник РФ
Розстрілював цивільні автомобілі в Ірпені. Перед судом постане десантник РФ
На Київщині сьогодні лунатимуть сирени: у чому причина
На Київщині сьогодні лунатимуть сирени: у чому причина
У Києві аварія на насосній станції: де будуть проблеми з водопостачанням
У Києві аварія на насосній станції: де будуть проблеми з водопостачанням
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7995
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
6951
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
5981
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
5761
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5631
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
5487
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години

Новини

Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Сьогодні, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
Сьогодні, 05:50
Мер Харкова сказав, скільки коштів потрібно для відновлення міста
Сьогодні, 04:14

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту