Дружина очільника БЕБ продає «Укрзалізниці» діоди за завищеними цінами – розслідування

Дружина Федорова має понад 20 різноманітних бізнесів по всій країні

Компанія дружини в.о. директора Бюро економічної безпеки Едуарда Федорова продає діоди ремонтним заводам Укрзалізниці. Ціна продажу деталей заводам у півтора-два рази перевищує ціну, за якою фірма купує їх у виробника. Про це йдеться в сюжеті Bihus.Info.

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Зазначається, що з квітня 2023 року Бюро економічної безпеки в статусі виконуючого обов’язки керує Едуард Федоров. В Бюро він прийшов працювати лише у 2023-му, а до того згідно з офіційною біографією, більшу частину життя пропрацював у СБУ, лише раз ненадовго відлучався на Київську митницю.

Дружина Федорова – Ольга – має понад 20 різноманітних бізнесів по всій країні: за останні шість років вона стала засновницею або ж співзасновницею компаній, які спеціалізуються на торгівлі – паливом, ліками, меблями і рибою, займаються пасажирськими перевезеннями й бурінням свердловин, освітою й технічними дослідженнями, окрім того, вона є співвласницею вітроелектростанції на Миколаївщині та будує готель на гірськолижному курорті в Чернівецькій області, обидва проєкти – разом з родичами інших працівників СБУ.

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Зокрема Федорова є співвласницею ТОВ «Глобальні технології майбутнього». Донедавна ця фірма займалася системами відеоспостереження на Донеччині, звідки родом і де раніше служив сам Федоров. З 2022 року компанія різко змінила профіль і почала постачати запчастини ремонтним заводам «Укрзалізниці» в Києві, Дніпрі та Запоріжжі (загалом за ці півтора року сума угод перевищила 50 млн грн).

Основний товар, який постачає фірма Федорової, різні типи діодів. Разом з тим, сама компанія не займається виробництвом, а лише перепродує запчастини, тобто є посередником. За даними журналістів, націнка «ГТМ» при такому перепродажі сягає аж до 100%.

Наприклад, минулого року фірма постачав заводам діод ДЛ253-2000-24 УХЛ2 по 6 973 грн/шт, при тому що сама купувала за 4 970 грн/шт (тут і далі ціни вказано без ПДВ). Після падіння курсу ціни оновилися, але 30% націнки лишилися: відповідно покупка по 6 130 грн/шт, а продаж по 9 154 грн/шт.

Другий вид діодів – ДЛ161-200-12 УХЛ2 – продавали заводам по 1 641 грн/шт, хоча купували по 1 025 грн/шт.

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Зрештою, найбільшу групу діодів – ДЛ161-200-16 УХЛ2 – постачали заводам по 1 900 грн/шт, при ціні закупки 1 025 грн/шт.

Під кінець минулого року замість готових діодів останнього виду – фірма почала замовляти послуги з їх виготовлення. Від 505 до 620 грн/шт. При цьому продає вона їх заводам цього року все так же по 2 тис. грн.

Бюро економічної безпеки України – український правоохоронний орган у сфері охорони економічної безпеки держави. Мета Бюро – протидія економічним злочинам проти держави шляхом реалізації правоохоронної, аналітичної, економічної, інформаційної та інших функцій.

Нагадаємо, 11 квітня уряд звільнив з посади попереднього очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника. Це сталося після того, як у жовтні 2022 року депутати з профільних комітетів на спільному засіданні заслухали звіт очільника БЕБ Вадима Мельника. Дискусія проходила на підвищених тонах, нардепи не приховували свого незадоволення роботою Бюро.

Влада заявила, що планує повністю перезавантажити роботу БЕБ до кінця цього року.