Уламки збитої ракети РФ пошкодили будинок на Київщині (фото)

Є часткові руйнування цивільної інфраструктури

Уламки збитої ворожої ракети на Київщині пошкодили приватний будинок. Про повідомив очільник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов та оприлюднив фото.

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«Частини ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури. Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету», – зазначив Нєбитов.

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Нагадаємо, в одному із районів Київської області була виявлена воронка від ворожих обстрілів.

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Як повідомлялося, у ніч на 9 травня російські окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

КМВА повідомила про наслідки ракетної атаки: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння, у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що палаючий уламок, що впав у Голосіївському районі, загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.