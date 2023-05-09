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Уламки збитої ракети РФ пошкодили будинок на Київщині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Уламки збитої ракети РФ пошкодили будинок на Київщині (фото)
фото: Андрій Нєбитов/Телеграм

Є часткові руйнування цивільної інфраструктури

Уламки збитої ворожої ракети на Київщині пошкодили приватний будинок. Про повідомив очільник Головного управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов та оприлюднив фото.

«Частини ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Є часткові руйнування цивільної інфраструктури. Але завдяки майстерній роботі протиповітряної оборони ЗСУ вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету», – зазначив Нєбитов.

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Нагадаємо, в одному із районів Київської області була виявлена воронка від ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, у ніч на 9 травня російські окупанти здійснили п’яту повітряну атаку на Київ із початку травня. Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей. Влучань не допущено.

КМВА повідомила про наслідки ракетної атаки: у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння, у Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що палаючий уламок, що впав у Голосіївському районі, загасили. Постраждалих та пошкоджень немає. Фахівці-вибухотехніки, рятувальники та поліція ще працюють на місці.

 

Теги: окупанти Віталій Кличко рятувальники поліція будинок Київщина ракета

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