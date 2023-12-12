У грудні українці побили два рекорди споживання електроенергії

Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим, тому навантаження на енергетичну систему зросло

Україна 7 і 11 грудня побила два рекорди споживання електроенергії з початку поточного опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 і 11 грудня», – написав він після засідання уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на енергетичну систему зросло. І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці найбільшої шкоди. У мережі з'являється дефіцит потужності, який країна змушена компенсувати залученням аварійної допомоги від сусідів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Прем'єр підкреслив, що сьогодні кожен українець може зробити свій внесок в енергетичну стійкість країни. Для цього достатньо економити електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години.

«Розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових відключень. Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу і цього року», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький спрогнозував, що наступні декілька тижнів можуть бути напруженими для української енергосистеми.

Раніше уряд закликав українців знизити споживання електроенергії, аби запобігти запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.