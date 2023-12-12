Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У грудні українці побили два рекорди споживання електроенергії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У грудні українці побили два рекорди споживання електроенергії
У мережі з'являється дефіцит потужності
фото з відкритих джерел

Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим, тому навантаження на енергетичну систему зросло

Україна 7 і 11 грудня побила два рекорди споживання електроенергії з початку поточного опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«На жаль, ми вже побили два рекорди споживання за опалювальний сезон. Найвищими показники були 7 і 11 грудня», – написав він після засідання уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що Україна увійшла в стійкий зимовий температурний режим. Це означає, що навантаження на енергетичну систему зросло. І водночас ворог намагається завдати українській енергетиці найбільшої шкоди. У мережі з'являється дефіцит потужності, який країна змушена компенсувати залученням аварійної допомоги від сусідів.

Прем'єр підкреслив, що сьогодні кожен українець може зробити свій внесок в енергетичну стійкість країни. Для цього достатньо економити електроенергію, особливо в пікові вечірні та ранкові години.

«Розумне споживання допоможе збалансувати енергосистему та уникнути планових відключень. Наша солідарність минулої зими зірвала наміри росіян занурити Україну в темряву. Переконаний, що зможемо повторити цю перемогу і цього року», – зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький спрогнозував, що наступні декілька тижнів можуть бути напруженими для української енергосистеми. 

Раніше уряд закликав українців знизити споживання електроенергії, аби запобігти запровадженню графіків відключень світла. Така загроза виникла через дефіцит потужності в енергосистемі. 

Теги: енергетика Денис Шмигаль Україна опалювальний сезон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Західної підтримки виявляється достатньо, щоб знівелювати початкову російську перевагу
Довга війна? Кому цей варіант найбільш вигідний
29 листопада, 19:11
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув до Києва
Міністр оборони Німеччини прибув з неоголошеним візитом до Києва
21 листопада, 07:29
У Хмельницькій області працювало ППО
У Хмельницькій області працювало ППО
22 листопада, 04:05
Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
Атака українських дронів на Крим: ліквідовано командира російського катера
23 листопада, 10:58
Столтенберг повідомив, що потрібно Україні, аби стати членом НАТО
Столтенберг повідомив, що потрібно Україні, аби стати членом НАТО
27 листопада, 13:46
Популярною серед українців є робота на м'ясокомбінатах у Нідерландах
Пошук роботи у Нідерландах: які важливі нюанси слід врахувати українцям
20 листопада, 08:20
Запорізька атомна станція є найбільшою в Європі
Ризик аварії на ЗАЕС: Міненерго повідомило про можливі наслідки
2 грудня, 18:32
Країна-агресорка продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічнх операцій
Росія спекулюватиме на темі військовополонених, Координаційний штаб попередив про небезпеку
3 грудня, 17:42
Унаслідок ворожого удару у місті Куп'янськ загинули дві жінки
Ситуація в регіонах: ворог бив по приватних будинках на Харківщині та скинув вибухівку на Херсонщину
10 грудня, 09:47

Події в Україні

У грудні українці побили два рекорди споживання електроенергії
У грудні українці побили два рекорди споживання електроенергії
Чому Росія не хоче забирати трупи своїх солдат: «Апостол» Дмитро Карпенко пояснив причину
Чому Росія не хоче забирати трупи своїх солдат: «Апостол» Дмитро Карпенко пояснив причину
Активісти б'ють на сполох: до Великої Палати Верховного суду обрано двох недоброчесних суддів
Активісти б'ють на сполох: до Великої Палати Верховного суду обрано двох недоброчесних суддів
Кібератака на «Київстар» та візит Зеленського до Конгресу США. Головне за 12 грудня
Кібератака на «Київстар» та візит Зеленського до Конгресу США. Головне за 12 грудня
Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни
Коли запрацює «Київстар»: компанія назвала терміни
ЗСУ відбили майже 40 атак ворога на Авдіївському напрямку
ЗСУ відбили майже 40 атак ворога на Авдіївському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Образи та погрози главі держави. Що відомо про гучну справу Зеленський проти Пояркова
16K
Квартира в Києві за копійки. Безугла потрапила в скандал з декларацією
16K
«Київстар» не працює: стався масштабний збій (оновлено)
13K
Одна з країн Європи планує суттєво зменшити фінансову допомогу біженцям з України
13K
Священник ПЦУ зустрівся з митрополитом Павлом і обурив мережу
12K
Коли «Київстар» відновить роботу? Названо терміни

Новини

13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:37
Витримують до восьми підривів. «Метінвест» розповів про виробництво мінних тралів для ЗСУ
Вчора, 14:26
Окупанти зосередили свої сили на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Блокада пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ», візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 06:40
Мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 12 грудня
Вчора, 04:43
12 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua