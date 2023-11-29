Головна Думки вголос Сергій Громенко
search button user button menu button
Сергій Громенко Історик

Довга війна? Кому цей варіант найбільш вигідний

glavcom.ua
Західної підтримки виявляється достатньо, щоб знівелювати початкову російську перевагу
фото: ЗСУ

2024 рік буде переламним для обох країн

Є люди, які кажуть, що Росії вигідна війна «в довгу». Я кажу, що в стратегічній перспективі довга війна угробить Росію. Хто правий? Усі.

Справа в тім, що для більшості коментаторів «довга війна» – це 3-5 років, бо конфлікти високої інтенсивності зазвичай довше не тривають. З моєї ж дзвіниці «стратегічна перспектива» – це як мінімум 10-12 років, бо лише тоді проявляються певні історичні закономірності.

Так от, позаяк в Росії суто арифметично більше людей, танків, ракет і грошей, ніж в України, то в «довгій війні» на 3-5 років Москва тупо задавила б Київ масою, якби вони зійшлися у герці. Навіть якщо довелося б розмінюватися в пропорції 3:1. Але на щастя, Україна не сама, її підтримують союзники (втім, Росію теж). І цієї підтримки виявляється достатньо, щоб знівелювати початкову російську перевагу.

А на відстані 10-12 років Росію уже не врятують ані старі запаси, ані нове виробництво. 2024 рік буде переламним для обох країн, бо дійдуть до пікової точки певні процеси, запущені між 2008 та 2014 роками (які саме – зараз не писатиму, а то знову в коментах скажуть, що тема не розкрита). І навіть якщо Кремль цього разу встоїть, то наступний цикл – до 2035/36 – точно буде для нього останнім.

До чого я це все написав? Все просто – перед тим, як почати сперечатися, уточніть з опонентами терміни і строки :)

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому виникла жага до єврейських погромів на Північному Кавказі?
Історія повторюється. Чи зможе людство уникнути нової катастрофи?
31 жовтня, 08:59
Бойова медикиня Олеся, позивний Карамелька, провела на фронті чотири роки, а зараз доглядає 82-річного батька
Парамедикиня Олеся (Карамелька): Я тепер завжди відчуваю запах крові Інтерв’ю
16 листопада, 20:55
Нещодавно США виділили новий пакет військової допомоги Україні
Пентагон повідомив, скільки грошей залишилося у США на допомогу Україні
31 жовтня, 21:59
На підготовку кожного російського пілота потрібно не менше шести років та понад $3 млн
Скільки льотчиків втратила Росія за період повномасштабної війни: статистика BBC
10 листопада, 17:33
У регіоні продовжує діяти режим світломаскування із 23:00 до 05:00
В одній з областей України пом’якшено обмеження під час повітряних тривог
15 листопада, 20:09
Після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків
Росія атакувала теплоелектростанцію ДТЕК: є серйозні пошкодження
31 жовтня, 09:18
Батюшка до суду не з’явився, але направив заяву про беззаперечне визнання вини
Закликав здати Донбас та Крим. Суд ухвалив вирок батюшці УПЦ МП із Буковини
6 листопада, 09:23
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
Україна матиме успіх на полі бою цього року – Зеленський
8 листопада, 20:11
Канцлер Німеччини закликав Путіна вивести війська з України
Шольц поставив умову Путіну на саміті G20
22 листопада, 20:45

Сергій Громенко

Довга війна? Кому цей варіант найбільш вигідний
Довга війна? Кому цей варіант найбільш вигідний
Наші втрати. Україна має піти на важливі, але вкрай непопулярні кроки
Наші втрати. Україна має піти на важливі, але вкрай непопулярні кроки
Перша світова війна в Україні досі триває
Перша світова війна в Україні досі триває
Історія Росія по-новому. Кремль продовжує спотворювати факти
Історія Росія по-новому. Кремль продовжує спотворювати факти
В Україні досі триває Перша світова війна
В Україні досі триває Перша світова війна
Скільки ворогів загинули на війні?
Скільки ворогів загинули на війні?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
На Київщині прогриміли вибухи
37K
Мобілізація студентів: заклади освіти мають передати списки учнів ТЦК
27K
Дмитро Ярош оцінив Залужного: «Не творіть собі чергового «кумира»
19K
Стало відомо, яку вигоду отримали США від військової допомоги Україні
12K
Помер ексголова ДСНС Бочковський
8895
Сергій Лещенко закликав активніше мобілізувати молодь: Жорін жорстко відповів

Новини

Ексдержсекретар США Помпео закликав Україну гарантувати захист інвестицій
Сьогодні, 14:24
Коломойський звертається до Європейського суду з прав людини
Сьогодні, 10:45
ЗСУ знищили п’ять засобів ППО і пункт управління окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:40
Названо ім'я найвпливовішої людини Європи, ворог атакував Україну: головне за ніч
Сьогодні, 06:59
Сніг, дощі та ожеледь: прогноз погоди на 29 листопада
Сьогодні, 04:44
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua