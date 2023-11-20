Пошук роботи у Нідерландах: які важливі нюанси слід врахувати українцям

Наявність водійських прав – один із плюсів при влаштуванні у Нідерландах

Кількість українських біженців у Нідерландах збільшилась на 3685 осіб. Українці виявляють інтерес до Нідерландів завдяки вищим заробіткам, ніж у Східній Європі. Погодинна оплата тут складає 12-13 євро. Про це йдеться у повідомленні Міграційної платформи EWL.

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Процес легалізації у Нідерландах передбачає отримання номера BSN (ідентифікаційний номер) та голландського тимчасового захисту (наклейка у паспорт від IND – Служби імміграції та натуралізації Нідерландів). Цей процес може тривати до місяця. Після цього українці мають вільний доступ до ринку праці та можуть працевлаштуватися без додаткових дозволів.

Статус тимчасової охорони у Нідерландах можуть отримати громадяни України, які мешкали на території України до 26 листопада 2021 року. Також громадяни України, які легально перебувають на території Нідерландів під час початку повномасштабного вторгнення. Важливо, щоб на 22.02.22 не було відкритих робочих віз чи чинних посвідок на проживання в інших країнах ЄС.

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Водночас на ринку Нідерландів є понад 200 тис. пропозицій роботи, але більшість вимагає знання мови на рівні B1 та водійських прав. Країні бракує спеціалістів IT, інженерів, медсестр, спеціалістів у логістичній сфері, фінансистів, автомеханіків тощо.

Галузі, які відкриті для працівників без знання мови, – це переважно сільське господарство (робота у полі та теплицях), харчова промисловість (робота на м'ясокомбінатах), на складах. Такі вакансії передбачають просту фізичну роботу з погодинною оплатою – 12-13 євро брутто (перед відрахуванням податків).

Крім того, варто враховувати, що іноземні працівники часто самі мають сплачувати оренду житла – 300-450 євро на місяць. Процес його пошуку може зайняти певний час через дефіцит житла в країні.

Наявність водійських прав – ще один нюанс, який варто враховувати у пошуках роботи у Нідерландах. «Часто українці, особливо жінки, не мають права або не наважуються керувати авто за кордоном. Натомість багато роботодавців вирішує питання доїжджання працівників з місця їхнього проживання до роботи, надаючи їм автомобіль», – пояснює Маргарита Нестеренко.

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До слова, посол Нідерландів пропонує якнайшвидше повертати українців додому. Україна потребує людей для відновлення країни, тому потрібно якнайшвидше починати діалог про повернення українців з-за кордону. Відповідну заяв зробив посол Нідерландів в нашій країні Єннес де Мол. За його словами, українці легко інтегруються і починають бізнес у Нідерландах, тоді як люди потрібні, щоб починати бізнес в Україні, і для цього їм потрібна мотивація. Посол Нідерландів додав, що «у всій Європі» виступають за початок діалогу на найвищому рівні щодо повернення українців до України.

Раніше стало відомо, що у Нідерландах погрожують масовим закриттям центрів реєстрації українських біженців. Як пише місцевий портал nrc.nl, ситуація із розміщенням мігрантів стає серйозним викликом для місцевої влади.

За даними видання, наразі до Нідерландів щодня приїжджає двісті нових шукачів притулку, для яких практично немає місць. Наприклад, зараз до центру для біженців міста Тер-Апель прибуває більше людей, ніж їх можна вмістити. У результаті людям доводиться спати на стільцях у зонах очікування.

Перспективи пошуку житла для новоприбулих на найближчі місяці «похмурі». Центральне агентство Нідерландів з прийому біженців (COA) потребує від 6, 5 до максимум 11 тис додаткових місць для біженців до кінця року, але шляхи їх пошуку вичерпано «в рамках поточної політики».