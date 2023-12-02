Ризик аварії на ЗАЕС: Міненерго повідомило про можливі наслідки

Радіація вплине більше на західну частину України

У разі вибуху на Запорізькій атомній електростанції постраждає не лише Україна. Основний удар припаде на захід нашої держави й ті країни, які межують з нами на західному кордоні. Про це в ефірі телемарафону сказав міністр енергетики України Герман Галущенко

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Як відзначив міністр, у 2022 році йшлося про те, що у разі катастрофи наслідки покривали частину наших сусідів-країн через Чорне море: Румунія, Туреччина, Болгарія, Греція. Постраждав би й, звісно, Крим. Розрахунки ж цього року свідчать про те, що радіація вплине більше на західну частину України й країни, які межують з нами на західному кордоні.

«Запорізька атомна станція є найбільшою в Європі, це треба теж не забувати. Тому що 6 атомних блоків, відповідно, це значно підвищує ризики будь-якого інциденту», – підсумував Галущенко.

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Як повідомлялося, у ніч на 2 грудня відбувся повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під російською окупацією.

Раніше представники МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, за останні декілька днів чули звуки запуску ракет, які, імовірно, випустили поблизу станції.

26 листопада внаслідок короткого замикання приблизно на 100 км північніше захопленої росіянами Запорізької атомної електростанції відключилась остання (четверта) лінія її зв’язку з енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – «Дніпровська». Три інших лінії були пошкоджені ще раніше під час рашистських обстрілів.

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують порушувати технічні вимоги експлуатації обладнання. Грубі порушенням вимог ядерного законодавства України збільшують імовірність настання радіаційної аварії.