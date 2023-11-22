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У Хмельницькій області працювало ППО

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Хмельницькій області працювало ППО
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дві групи ударних дронів типу «Шахед» летять у бік Хмельницької області

У ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області повідомляють про роботу українських сил протиповітряної оборони. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях», - йдеться у повідомленні Тюріна.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомляли, що дві групи ударних дронів типу «Шахед» летять у бік Хмельницької області.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 листопада у Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони. 

Також увечері 21 литсопада у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо. 

Теги: вибух Хмельниччина Україна

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