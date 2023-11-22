У Хмельницькій області працювало ППО
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дві групи ударних дронів типу «Шахед» летять у бік Хмельницької області
У ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області повідомляють про роботу українських сил протиповітряної оборони. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
«Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях», - йдеться у повідомленні Тюріна.
У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомляли, що дві групи ударних дронів типу «Шахед» летять у бік Хмельницької області.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 листопада у Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони.
Також увечері 21 литсопада у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо.
Коментарі — 0