У Хмельницькій області працювало ППО

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що дві групи ударних дронів типу «Шахед» летять у бік Хмельницької області

У ніч проти 22 листопада у Хмельницькій області повідомляють про роботу українських сил протиповітряної оборони. Про це повідомляє заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хмельницький район. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях», - йдеться у повідомленні Тюріна.

У Повітряних силах ЗСУ раніше повідомляли, що дві групи ударних дронів типу «Шахед» летять у бік Хмельницької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 22 листопада у Київській області зафіксовано рух дронів-камікадзе, по них уже працюють сили протиповітряної оборони.

Також увечері 21 литсопада у Сумах пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо.