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Росія спекулюватиме на темі військовополонених, Координаційний штаб попередив про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росія спекулюватиме на темі військовополонених, Координаційний штаб попередив про небезпеку
Країна-агресорка продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічнх операцій
фото: suspilne.media

З літа цього року представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес

Найближчим часом на пропагандистських каналах країни-агресорки буде запущена чергова хвиля дезінформації стосовно причин призупинки обмінів військовополоненими. Мета російських спецслужб – дестабілізувати ситуацію всередині українського суспільства та посіяти недовіру до державних органів, які займаються організацією обмінів полоненими. Про це інформує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«З літа цього року, не зважаючи на всі зусилля України з продовження гуманітарної місії повернення військовополонених, уповноважені представники російської сторони систематично ускладнюють обмінний процес.

З метою виправдати свою бездіяльність російська сторона готує звинувачення проти України. Зокрема, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими готуються закинути завищення вимог щодо формули обміну та намір повернути військовослужбовців усіх без винятку підрозділів, зокрема тих, до яких російська влада плекає особливу пропагандистську лють», – ідеться у заяві Координаційного штабу.

Країна-агресорка продовжує порушувати всі норми міжнародного гуманітарного права, використовуючи тему полонених для інформаційно-психологічнх операцій проти українського суспільства, особливо проти вразливої категорії – родин полонених та зниклих безвісти.

«З нашого боку в перемовному процесі нічого не змінилося відтоді, як нам вдавалося повертати додому до понад 300 наших оборонців щомісяця. Намагання протилежної сторони виправдатися, а не продовжувати гуманітарну місію з обміну полоненими, свідчить про те, що їх мало турбує доля великої кількості російських військовополонених, які потрапили в полон на чужій землі, особливо під час останніх «мʼясних штурмів», а також їхніх родин», – наголосили у штабі.

У відомстві також наголосили, що російські військовополонені утримуються згідно з нормами міжнародного гуманітарного права, до них є безперешкодний доступ місій Міжнародного комітету Червоного Хреста, чого досі не забезпечила російська сторона. У той час, коли в Україні діє Координаційний штаб як єдиний уповноважений орган, держава-агресорка досі не спромоглася налагодити ефективну та уніфіковану роботу та комунікацію.

«Україна і Координаційний штаб щодня працюють над поверненням усіх наших оборонців та пошуком зниклих безвісти. Перемовний процес з протилежною стороною триває. Ми готові передавати російських військовополонених до їхніх родин лише повертаючи додому наших Захисників та Захисниць», – підсумували у штабі.

Раніше у Києві в неділю, 3 грудня, родичі полонених військовослужбовців, зокрема, захисників «Азовсталі» зібрались на Майдані Незалежності на акцію Free Azov. Вони вимагають звільнення захисників, яких тривалий час утримує Росія. 

Нагадаємо, український розвідник Олександр Нємков, який брав участь в авіапрориві на «Азовсталь», пробув у російському полоні в Таганрозі 120 днів і схуд на 40 кг. Він розповів про жахливі тортури з боку російських загарбників. 

Також у мережі з'явилося відео, на якому видно, як група російських окупантів розстрілює двох українських військових, які виходять із бліндажу і здаються в полон. Інформацію про страту наших бійців підтвердило управління стратегічних комунікацій ЗСУ. В Офісі генпрокурора розповіли, що страта українських військовополонених сталася в районі села Степове Покровського району Донецької області.

Згодом Збройні сили ліквідували окупантів, які розстріляли полонених українських бійців біля Степового на Авдіївському напрямку. 

Теги: полон держава Україна влада

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