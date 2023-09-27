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«Найстрашніша доба в моєму житті»: подробиці пожежі у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Найстрашніша доба в моєму житті»: подробиці пожежі у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей
О 14:00 діти ступили на поріг бази відпочинку, а о 17:00 вона вигоріла вщент
фото: Facebook Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області

Діти вибігли на вулицю, в чому були, після чого їх кілька годин тримали на холоді 

25 вересня в Карпатах згорів відпочинковий комплекс «Сяйво Карпат», в якому на той час перебувало 148 дітей з вихователями та 20 осіб обслуговуючого персоналу. Юлія Бойко, матір однієї з дівчинок, яка все це пережила, розповіла подробиці пожежі.

Жінка написала, що її 8-річна донька вперше в житті поїхала в дитячий табір – о 14:00 діти ступили на поріг бази відпочинку, а о 17:00 вона вигоріла вщент. Комплекс повністю дерев'яний, а попередня версія, за словами Бойко, – закорочення проводки.

«Коли я летіла вночі за 800 км з Києва до дитини, я просто молилася. Тепер, коли вона зі мною, хочу розказати про шокуючі факти злочинного недбальства. Яким чином дали дозвіл на розміщення 150 дітей, не переконавшись в пожежній безпеці??!!! Хто нагрів руки на відпочинку дітей, які дивом лишилися живими?!», – пише жінка.

Вона додала, що на відпочинок відправляло Управління молоді та спорту Святошинської РДА Києва. Під час пожежі діти вибігли на вулицю в чому були, а їхні речі згоріли вщент. За словами Бойко, дітей тримали на холоді декілька годин, не дали можливість ані зігрітися, ані попити.

Жінка заявила, батьки дізналися про страшну подію від самих дітей, а відповідальні особи декілька годин не відповідали нікому.

«До 22:30 їх не погодували і не дали навіть води. Вони були шоковані, налякані, голодні. У багатьох стан психоемоційного та фізичного здоров'я шокував. На всі прохання батьків хоч якось допомогти дітям, так звані відповідальні просили чекати інструкцій. В результаті дітям видали близько 23:00 по бутерброду і відправили спати», – розповідає жінка.

Юлія Бойко доїхала до своєї доньки близько 06:00 ранку. За її словами, від кімнати дівчинки лишилася лише віконна рама. Абсолютно всі речі дитини згоріли, адже вона вирішила взяти туди усе, навіть шкільні підручники, щоб не пропускати навчання.

В Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області підкреслили, що внаслідок пожежі постраждалі особи відсутні. Станом на зараз причини займання комплексу встановлюються.

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Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що усі 148 дітей, які оздоровлювались у відпочинковому комплексі «Сяйво Карпат» забезпечені усім необхідним.

«Вже організовано поїздку дітей додому. Вже завтра зранку 27 вересня, усі діти повернуться додому. Для тих дітей, яких батьки не зможуть особисто забрати з вокзалу, буде забезпечено розвезення від вокзалу до районів їхнього проживання», – додав Попко.

Нагадаємо, на Прикарпатті, у селі Красноїлля Івано-Франківської області, рятувальники ліквідували пожежу у відпочинковому комплексі, де перебували майже 150 дітей. Вогонь охопив майже 750 кв м дерев’яної будівлі.

Теги: пожежа діти відпочинок Карпаты табір Юлія Бойко

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