На околицях Києва працює ППО
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників
Вночі 30 серпня начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва.
Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня у столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що група дронів-камікадзе йде на столицю з півдня.
О 02:15 у Києві була оголошена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину. Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.
Також у Повітряних силах повідомили, що російські терористи запустили ракети Калібр з Чорного моря по півдню Одещини.
Нагадаємо, вранці 27 серпня поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
До слова, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.
Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.
Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.
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