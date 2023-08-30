На околицях Києва працює ППО

У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників

Вночі 30 серпня начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО на підступах до Києва.

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Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня у столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах повідомили, що група дронів-камікадзе йде на столицю з півдня.

О 02:15 у Києві була оголошена повітряна тривога, яка тривала одну хвилину. Повторно тривогу у столиці оголосили о 02:39. Голова КМВА Сергій Попко нагадав про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА.

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Також у Повітряних силах повідомили, що російські терористи запустили ракети Калібр з Чорного моря по півдню Одещини.

Нагадаємо, вранці 27 серпня поблизу Києва пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

До слова, у ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести», в результаті чого на місці події розпочалася пожежа.

Російські пабліки повідомляли про вибухи в районі аеродрому, де дислокується 334-й військово-транспортний полк. Він є аеродромом спільного базування: як цивільних, і військових літаків.

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Пролунало щонайменше 5 вибухів. Окрім пожежі та вибухів, у районі аеродрому було чути кулеметні, або автоматні черги.