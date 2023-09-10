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Атака «Шахедів» на Київ: з’явилися фото наслідків

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака «Шахедів» на Київ: з’явилися фото наслідків
Наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня
фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах столиці

Унаслідок ворожої атаки уночі 10 вересня падіння уламків дронів зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах Києва. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднила фото наслідків.

У Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 01:36. Пожежу ліквідовано приблизно через годину на загальній площі 4 кв. м.

Крім того, внаслідок падіння уламка у 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі. Загоряння та потерпілих немає.

У Подільському районі сталося падіння уламків на відкриту територію. Пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає.

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня
Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня
фото: ДСНС

Також унаслідок падіння уламків у цьому районі пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння й потерпілих немає.

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня
Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня
фото: ДСНС

У Святошинському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Унаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня
Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня
фото: ДСНС

На місці подій працювали 35 рятувальників та сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом. 

Теги: Київ пожежа безпілотник рятувальники

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