Атака «Шахедів» на Київ: з’явилися фото наслідків

Рятувальники ліквідували пожежі у двох районах столиці

Унаслідок ворожої атаки уночі 10 вересня падіння уламків дронів зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах Києва. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) оприлюднила фото наслідків.

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У Шевченківському районі рятувальники ліквідували пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 01:36. Пожежу ліквідовано приблизно через годину на загальній площі 4 кв. м.

Крім того, внаслідок падіння уламка у 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі. Загоряння та потерпілих немає.

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У Подільському районі сталося падіння уламків на відкриту територію. Пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель немає.

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня фото: ДСНС

Також унаслідок падіння уламків у цьому районі пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. Загоряння й потерпілих немає.

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня фото: ДСНС

У Святошинському районі рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. Унаслідок падіння уламків сталося займання лавки та столу для кемпінгу. Пожежу ліквідовано на площі 5 кв.м.

Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ 10 вересня фото: ДСНС

На місці подій працювали 35 рятувальників та сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

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Нагадаємо, що сьогодні вночі під час повітряної тривоги вибухи пролунали в Києві. Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, уламки впали в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. Сили ППО знищили в небі над Києвом понад 20 «Шахедів», запущених ворогом.