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Пожежі, пошкодження газової труби та постраждалі: що відомо про ракетну атаку на столицю (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пожежі, пошкодження газової труби та постраждалі: що відомо про ракетну атаку на столицю (фото)
У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення
фото: пресслужба МВС

Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків  у чотирьох районах Києва

У ніч проти 21 вересня ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому,  Шевченківському та Деснянському районах. В Шевченківському р-ні є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється!», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко, начальник КМВА.

Дарницький р-н:

  • падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;
  • станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;
  • пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;

Постраждало сім осіб, з них одна дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає.

Шевченківський р-н:

  • пошкоджено газову трубу без загоряння;
  • в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;
  • пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація по постраждалим наразі відсутня.
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Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сімох постраждалих. 

Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода.  Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.

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Теги: пожежа Київ обстріл ворог поранення дитина уламки ракет

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