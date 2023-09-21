Пожежі, пошкодження газової труби та постраждалі: що відомо про ракетну атаку на столицю (фото)

Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків у чотирьох районах Києва

У ніч проти 21 вересня ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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«Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. В Шевченківському р-ні є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється!», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко, начальник КМВА.

Дарницький р-н:

падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;

станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;

пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;

Постраждало сім осіб, з них одна дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає.

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Шевченківський р-н:

пошкоджено газову трубу без загоряння;

в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;

пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація по постраждалим наразі відсутня.

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Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сімох постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода. Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.