Пожежі, пошкодження газової труби та постраждалі: що відомо про ракетну атаку на столицю (фото)
Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків у чотирьох районах Києва
У ніч проти 21 вересня ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки ракет впали в кількох районах Києва. Про це повідомляє пресслужба КМВА.
«Внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах. В Шевченківському р-ні є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. У Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється!», - повідомив начальник КМВА Сергій Попко, начальник КМВА.
Дарницький р-н:
- падіння осколків на нежитлову будівлю без загоряння;
- станцію технічного обслуговування, виникла пожежа на площі 400 м2, загорілися припарковані автомобілі;
- пошкодження вікон двоповерхового гуртожитку;
Постраждало сім осіб, з них одна дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці. Попередньо, загрози для життя у постраждалих немає.
Шевченківський р-н:
- пошкоджено газову трубу без загоряння;
- в житловому будинку вибуховою хвилею вибито двері, пошкоджено вікна;
- пошкодження вікон в нежитловій багатоповерховій будівлі. Інформація по постраждалим наразі відсутня.
Нагадаємо, у ніч проти 21 вересня у Києві прогриміли вибухи. У Дарницькому районі наразі відомо про сімох постраждалих.
Як повідомлялося, у ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. У деяких районах зникло світло та вода. Так, було чутно щонайменше чотири вибухи. В Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу в місті ППО.
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