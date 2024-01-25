У Харкові через ракетну атаку РФ загинули дружина та донька регбіста Машкіна

Наразі спортсмен проходить службу у лавах ЗСУ

Унаслідок ракетних обстрілів Харкова, 23 січня, загинули дружина та восьмирічна донька регбіста Легіона-XIII Володимира Машкіна. Про це йдеться в повідомлення Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.

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«23 січня в родині гравця харківського регбійного клубу «Легіон XIII», майстра спорту з регбі та регбіліг, гравця національної збірної команди України з регбіліг Володимира Машкіна сталося велике горе. Вранці ракета країни-терориста потрапила в будинок, де проживав Володимир зі своєю сім’єю. Внаслідок вибуху, який вщент зруйнував квартиру, загинули жінка та 8-річна донька спортсмена», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі спортсмен проходить службу у лавах ЗСУ.

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Нагадаємо, увечері у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. Кількість потерпілих зросла до дев'ятьох, пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, наукову установу. Попередньо, окупанти вдарили ракетами С-300 з території Білгородської області. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа.

Також відомо, що у Харкові 25 січня оголошено днем жалоби за жертвами ракетних обстрілів 23 січня. Як зазначив мер Харкова, ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни.