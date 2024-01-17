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Атака на Харків: стало відомо про загиблого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Харків: стало відомо про загиблого
Увечері 16 січня російські загарбники завдали удару по Харкову
фото: Олег Синєгубов/Телеграм

Полк поліції особливого призначення допомагав евакуювати людей з палаючих і розбитих будівель

Унаслідок ракетного удару росіян по Харкову ввечері 16 січня загинув чоловік, ще 17 людей постраждали. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко. 

«Внаслідок ворожої атаки 17 людей постраждали та 1 чоловік загинув. Всі цивільні!», – написав Тимошко.

Він також уточнив, що зруйновано і пошкоджено 19 будинків, в тому числі лікарня. Потрощено 14 автівок. На місце події оперативно прибули профільні служби. Полк поліції особливого призначення допомагав евакуювати людей з палаючих і розбитих будівель. Загалом було евакуйовано 30 осіб.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед поранених 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них надали допомогу на місці.

Станом на ранок 17 січня у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому та легкому станах.

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Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у результаті ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня пошкоджено 19 житлових будинків.

Теги: Харків обстріл

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