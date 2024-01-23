Вибух у Харкові, суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича: головне за ніч

Адвокати Романа Гринкевича заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 січня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Вибухи у Харкові

У ніч проти 23 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Людей закликають перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

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Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для Сумської та Харківської областей.

Пізніше Терехов повідомив, що загарбники били по району житлової та цивільної забудови.

«На даний момент знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів», – написав він.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив ушкодження житлового будинку.

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Боррель прокоментував «мирний план» Трампа

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепп Боррель прокоментував висловлювання експрезидента США Дональда Трампа, що в разі своєї перемоги на виборах 2024 року він завершитить війну Росії проти України за 24 години. Про це Боррель сказав на пресконференції 22 січня за підсумками Ради ЄС із закордонних справ, передає «Європейська правда».

Порівнявши наміри покласти край російській повномасштабній агресії з «дивом», Боррель зауважив, що наразі ніхто не спромігся запропонувати «магічної формули», аби розв’язати війну в Україні за 24 години.

«Але я чув, що президент Зеленський запропонував Трампу приїхати до Києва й швидко знайти рішення. Тому що люди, які більш за все хочуть миру й прагнуть завершення війни – це, звісно, українці», – додав він.

«І я, звісно, був би радий, якби Трамп міг запропонувати їм «магічну формулу» для завершення війни за 24 години», – підсумував Боррель.

Суд обрав запобіжний захід сину Гринкевича

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії. Його триматимуть під вартою до 17 березня 2024 року з можливістю внести заставу понад 500 млн гривень. Про це повідомляє «Суспільне».

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Прокури просили тримання під вартою через ризик того, що Гринкевич може вплинути на свідків або, скориставшись підробними документами, виїхати за кордон чи продовжуватиме вчиняти правопорушення. Просили заставу у розмірі 500 001 528 грн.

Сторона захисту заявила, що буде подавати апеляцію. Щодо застави, за словами адвоката, внести вказану суму підозрюваний також не має можливості, адже всі його рахунки заблоковані.

Сам Гринкевич заявив, що заставу у вказаному адвокатами розмірі вносити не буде. Справу він назвав замовною та повідомив, що в Одесі перебував з робочими справами і планував повернутися в Київ. Про те, що його розшукують він дізнався начебто кілька днів тому.

Байден і Сунак обговорили потребу в додатковому фінансуванні України

Президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак в ході телефонної розмови обговорили подальшу підтримку України, а також взаємні заходи щодо інших міжнародних викликів. Про це повідомив під час пресбрифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Лідери країн обговорили найбільш актуальні міжнародні проблеми, серед яких й ситуація в Україні.

«Щойно президент завершив телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Сунаком», – сказав Кірбі.

«Звісно вони говорили про Україну та нагальну потребу в додатковому фінансуванні, яку вона зараз має, а також про підтримку здатності захищатися на полі бою», – наголосив представник Білого дому.

Сунак поінформував Байдена про нещодавнє оголошення подальшої військової підтримки Україні у розмірі 2,5 млрд фунтів стерлінгів разом із підписанням нової двосторонньої угоди про безпеку між Британією та Україною.

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США та Британія завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені

Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені в понеділок. Про це повідомляє CNN із посиланням на представників оборонного відомства США.

За інформацією представника оборонного відомства, США та Великобританія атакували менше ніж 10 об'єктів, що менше порівняно з першою спільною операцією 11 січня, коли було завдано ударів по більш ніж 30 об'єктах хуситів.

США розгорнули винищувачі з авіаносця ВМС США Dwight D. Eisenhower в рамках цих ударів.

З 11 січня США завдали вісім ударів по об'єктах хуситів в Ємені.

Перша хвиля ударів, під час якої США і Великобританія завдали ударів по приблизно 30 об'єктах на території Ємену, контрольованій хуситами, ознаменувала початок операції Poseidon Archer, заявив один з офіційних представників.

Атаки були спрямовані на ударні безпілотники, протикорабельні балістичні ракети, протикорабельні крилаті ракети тощо, оскільки США намагалися підірвати здатність угруповання вести вогонь по міжнародних судноплавних шляхах.

ЦАХАЛ заявив про початок нового великого наступу у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок нового масштабного наступу на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої. Про це повідомляє Times of Israel.

Основною метою нового наступу Збройних сил Ізраїлю є руйнування військової інфраструктури ХАМАС в області Хан-Юніс.

Наступ почався вчора серією авіаударів по об'єктах ХАМАС у цьому районі, в ньому беруть участь чотири бригади на чолі з 98-ю дивізією.

Військові заявляють, що з сьогоднішнього ранку близько 50 бойовиків ХАМАС, в тому числі кілька командирів, були вбиті наземними військами командос, десантників, Гіваті і 7-ї бригади.

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Солдати оточили табір біженців Хан-Юніс і починають маневрувати в ньому, оскільки там розташовано кілька об'єктів ХАМАС.

Наступ, ймовірно, триватиме ще кілька днів, ЦАХАЛ планує здійснити рейди на ключові опорні пункти, аванпости та об'єкти інфраструктури ХАМАС в цьому районі.