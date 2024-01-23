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Міністр Клименко повідомив про наслідки ракетного удару РФ по Україні (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міністр Клименко повідомив про наслідки ракетного удару РФ по Україні (фото)
Наслідки ракетного удару по Україні
фото: Telegram/Ігор Клименко

Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі та допомагають потерпілим

П’ятеро людей загинули і щонайменше 20 постраждали внаслідок ранкової російської ракетної атаки по Україні станом на 08:45 вівторка, 23 січня. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами міністра, внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж – у Святошинському, Солом’янському та Печерському районах. Одна людина загинула, є постраждалі. Пошкоджені дві багатоповерхівки, приватна будівля, автомобілі.

У Київській області рятувальники працюють у Бучанському районі. Пошкоджені два багатоповерхові будинки, приватний будинок, господарчі споруди та автомобілі. Постраждали троє людей.

Як повідомив очільник МВС, у Дніпропетровській області внаслідок атаки по Павлограду одна людина загинула, одна – травмована.

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Наслідки ракетного удару по Україні
фото: Telegram/Ігор Клименко

У Харкові загарбники влучили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули, ще близько 30 постраждали.

Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини, підкреслив Клименко.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки станом на 09:22 в столиці 18 постраждалих. З них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей.

До слова, Польща сьогодні вранці, 23 січня, підіймала у небо авіацію. Це сталося на тлі ракетної атаки російських військ по Україні.

Читайте також: Удар по Києву: є загибла та поранені, пошкоджено багатоповерхівки (фото, відео)
Теги: Ігор Клименко війна Київ МВС Харків

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