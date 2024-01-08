«Цей місяць буде насиченим»: Зеленський повідомив про роботу з міжнародними партнерами

Президент розповів про зміцнення міжнародної підтримки України, конфіскацію активів Росії та посилення санкцій

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський звітував про підсумки роботи за 8 січня.

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Зокрема відбулося три міжнародні розмови з представниками країн Перської затоки. Президент подякував Еміру Кувейту за підтримку територіальної цілісності держави і розповів про ситуацію з російським терором, також запевнив, що попри все Україна залишиться одним із донорів глобальної продовольчої безпеки та загалом стабільності.

У розмові з Королем Бахрейну була приділена увага захисту базових принципів міжнародних відносин та питанням стабільності. Ввечері Володимир Зеленський обговорив з Еміром Катару тему звільнення українських полонених. Він наголосив, що посередництво Катару довело свою результативність, тож є готовність і надалі співпрацювати, щоб повернути з російської неволі якомога більше українців.

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Сьогодні також відбулася нарада щодо подальшої міжнародної роботи.

«Цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо й над новими санкціями: архітектура тиску на Росію має зміцнюватися», – наголосив президент.

За словами Володимира Зеленського, ще одним пріоритетним завданням є наближення реальних рішень для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Він наголосив, що терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору.

Наприкінці звернення очільник держави звітував щодо аварійно-рятувальних робіт: «Зараз у трьох областях України ще тривають роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина. Я вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто залучений. Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким!» – розповів Володимир Зеленський.

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Президент подякував всім, хто допомагає Україні та запевнив, що держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь.

Нагадуємо, Зеленський провів тривалу нараду щодо відносин із ЄС та НАТО.

Раніше повідомлялось, що Росія продовжує накопичувати війська.