«Цей місяць буде насиченим»: Зеленський повідомив про роботу з міжнародними партнерами
Президент розповів про зміцнення міжнародної підтримки України, конфіскацію активів Росії та посилення санкцій
У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський звітував про підсумки роботи за 8 січня.
Зокрема відбулося три міжнародні розмови з представниками країн Перської затоки. Президент подякував Еміру Кувейту за підтримку територіальної цілісності держави і розповів про ситуацію з російським терором, також запевнив, що попри все Україна залишиться одним із донорів глобальної продовольчої безпеки та загалом стабільності.
У розмові з Королем Бахрейну була приділена увага захисту базових принципів міжнародних відносин та питанням стабільності. Ввечері Володимир Зеленський обговорив з Еміром Катару тему звільнення українських полонених. Він наголосив, що посередництво Катару довело свою результативність, тож є готовність і надалі співпрацювати, щоб повернути з російської неволі якомога більше українців.
Сьогодні також відбулася нарада щодо подальшої міжнародної роботи.
«Цей місяць буде насиченим із погляду нашої зовнішньої політики. Багато кроків буде, і я впевнений: зможемо посилити нашу державу. Нашу ППО. Нашу роботу з партнерами щодо дронів. А також щодо санкцій проти Росії – як тих, що вже застосовані… Життєво важливо ліквідувати будь-які можливі схеми обходу санкцій. Працюємо й над новими санкціями: архітектура тиску на Росію має зміцнюватися», – наголосив президент.
За словами Володимира Зеленського, ще одним пріоритетним завданням є наближення реальних рішень для використання в інтересах України та згодом – конфіскації російських активів для відновлення справедливості. Він наголосив, що терорист повинен платити найбільше за шкоду від терору.
Наприкінці звернення очільник держави звітував щодо аварійно-рятувальних робіт: «Зараз у трьох областях України ще тривають роботи після ударів російської армії: Донеччина, Херсонщина, Хмельниччина. Я вдячний усім рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, хто залучений. Сьогоднішній ранок знову, на жаль, почався з масованої ракетної атаки. Харків та область, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницька область. 45 людей постраждали, і станом на цей час відомо про чотирьох загиблих. Мої співчуття рідним і близьким!» – розповів Володимир Зеленський.
Президент подякував всім, хто допомагає Україні та запевнив, що держава-терорист неодмінно відчує нашу їй відповідь.
Нагадуємо, Зеленський провів тривалу нараду щодо відносин із ЄС та НАТО.
Раніше повідомлялось, що Росія продовжує накопичувати війська.
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