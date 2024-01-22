Центр протидії дезінформації назвав топ-тему російської пропаганди-2024
Росіяни продовжують активно поширювати фейки, аби завадити українській перемозі
Експерти Центру протидії дезінформації Іван Сличко та Аліна Бондарчук у новому проєкті «ДезінFAKEція» розповіли, що «Мирні переговори» – це топ-тема російської пропаганди на 2024 рік.
«Росіяни тему переговорів проштовхують через спікерів, проштовхують на Заході своїми ж псевдоекспертами. Напевно, тільки лінивий ще не обговорив тему мирних переговорів», – розповіла Аліна Бондарчук.
За її словами, росіяни зараз проштовхують ідею, що вони готові піти на поступки. Проте, наголошує експертка, вірити цьому не можна.
«Ми знаємо, що ворог у нас неадекватний, і на це не потрібно реагувати, а просто чітко виконувати свою роботу», – зауважує Аліна Бондарчук.
Також експерти обговорили тему обміну військовополоненими, «докази» розкрадання американської зброї в Україні та розмови про повторний наступ на Харків і північ України.
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