Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Харкові оголошено день жалоби через російські ракетні обстріли 23 січня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові оголошено день жалоби через російські ракетні обстріли 23 січня
Унаслідок російських ударів 23 січня загинули 10 людей
фото: Олег Синєгубов/Telegram

Обстріли 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за час повномасштабної війни

У Харкові 25 січня оголошено днем жалоби за жертвами ракетних обстрілів 23 січня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. 

Як зазначив мер Харкова, ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни.

«У звʼязку з чим сьогодні у місті оголошується день жалоби. Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдям, винним у вбивствах невинних», – написав Ігор Терехов.

Внаслідок російських ударів загинули 10 людей, 75 – зазнали поранень.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії  «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

Увечері 23 січня у Харкові пролунали вибухи. Місто втретє за день опинилося під ракетним обстрілом росіян. Було пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, наукову установу. Окупанти вдарили по місту ракетами С-300 з території Білгородської області.

Читайте також:

Теги: Харків окупанти Харківщина Ігор Терехов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Миколаєві прогриміли вибухи
У Миколаєві прогриміли вибухи
26 грудня, 2023, 00:50
27-річний російський старший лейтенант Міхаіл Конопіцин
У Білгороді ліквідовано офіцера Слідчого комітету РФ, який раніше воював проти України
1 сiчня, 09:34
Російськи окупанти посилюють свої угрупування не через наміри йти у наступ, а через побоювання наступальних дій ЗСУ
Чи готує РФ новий наступ на Харків? Військовий експерт дав відповідь
11 сiчня, 13:02
У результаті ворожого удару згоріли чотири автівки
Як рятувальники ліквідовували наслідки удару по Одесі (фото, відео)
17 сiчня, 07:50
Володимир Зеленський на брифінгу з представниками балтійських ЗМІ у Латвії
Зеленський спрогнозував плани ворога перед виборами у РФ
11 сiчня, 23:30
На Бердянськом після вибухів видніються стовпи диму
Окупований Бердянськ здригнувся від вибухів
13 сiчня, 08:25
У Чорному морі перебувають два ворожих кораблі
ЗСУ пояснили, чому РФ не використала «Калібри» під час ранкової атаки
13 сiчня, 13:02
Українські військові вчергове продемонстрували майстерність
Захисники неба показали, як збили крилату ракету під час атаки
13 сiчня, 18:45
Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра
Кількість зіткнень різко зросла: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті
14 сiчня, 20:13

Події в Україні

Росіяни обстріляли Харківщину: зруйновано будинок, є поранені
Росіяни обстріляли Харківщину: зруйновано будинок, є поранені
У Харкові оголошено день жалоби через російські ракетні обстріли 23 січня
У Харкові оголошено день жалоби через російські ракетні обстріли 23 січня
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76 – Зеленський
Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння Іл-76 – Зеленський
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
Падіння Іл-76, зустріч Шмигаля з Фіцо в Ужгороді. Головне за 24 січня
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
Окупанти зменшили кількість штурмів на більшості напрямках – Генштаб
Журналісти встановили імена та прізвища загиблих членів екіпажу Іл-76 (фото)
Журналісти встановили імена та прізвища загиблих членів екіпажу Іл-76 (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
«Неокомсомольці у рясах». Мережа збурена «вітанням» Епіфанія патріарху Філарету
30K
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
29K
День ангела Ксенії 2024: привітання, яскраві листівки та вірші
23K
Падіння Іл-76 у Білгороді: ексрадник армії США прокоментував заяви росіян
18K
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
13K
Білий дім повідомив, коли Росія може почати новий наступ

Новини

Григоріїв день. Які свята та традиції відзначаємо 25 січня
Сьогодні, 00:30
Як відновлювати енергетику? Міненерго звернулося до споживачів
Вчора, 17:38
700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Вчора, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Вчора, 00:16

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua