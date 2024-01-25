У Харкові оголошено день жалоби через російські ракетні обстріли 23 січня

Обстріли 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за час повномасштабної війни

У Харкові 25 січня оголошено днем жалоби за жертвами ракетних обстрілів 23 січня. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Як зазначив мер Харкова, ракетні обстріли впродовж 23 січня призвели до однієї з наймасштабніших за кількістю жертв трагедій у Харкові за увесь час повномасштабної війни.

«У звʼязку з чим сьогодні у місті оголошується день жалоби. Мої співчуття рідним загиблих у їхньому горі й горіти у пеклі усім російським нелюдям, винним у вбивствах невинних», – написав Ігор Терехов.

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Внаслідок російських ударів загинули 10 людей, 75 – зазнали поранень.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

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Увечері 23 січня у Харкові пролунали вибухи. Місто втретє за день опинилося під ракетним обстрілом росіян. Було пошкоджено житлові будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, наукову установу. Окупанти вдарили по місту ракетами С-300 з території Білгородської області.