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У Львові жінка вербувала харків’янок для секс-експлуатації за кордоном

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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У Львові жінка вербувала харків’янок для секс-експлуатації за кордоном
Потерпілі перебували в уразливому стані та не до кінця усвідомлювали реальну мету поїздки
фото: Харківська обласна прокуратура

У Львові затримали 21-річну жінку за підозрою у вербуванні українок для сексуальної експлуатації

У Львові правоохоронці затримали 21-річну жінку, яку підозрюють в організації вивезення українок за кордон з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомила прокуратура Харківщини, пише «Главком».

За даними слідства, мешканка Львова цілеспрямовано шукала жінок, особливо молодих та тих, хто перебував у скрутному життєвому становищі. Вона обіцяла їм «вигідні умови» працевлаштування в Німеччині, однак насправді планувала залучити їх до сексуальної експлуатації.

Зловмисниця вийшла на зв'язок з трьома харків'янками віком 33, 25 та 24 років. Усі домовленості відбувалися телефоном, під час яких підозрювана переконувала жінок виїхати до Берліна на «роботу». У прокуратурі зазначили, що потерпілі перебували в уразливому стані та не до кінця усвідомлювали реальну мету поїздки.

На щастя, правоохоронці своєчасно дізналися про цю злочинну схему і змогли запобігти вивезенню харків'янок за кордон.

Підозрювану затримали у Львові за місцем її проживання та взяли під варту. Їй інкримінують вербування людей, вчинене з використанням уразливого стану людини, з метою сексуальної експлуатації та за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України).

Наразі триває встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.

Нагадаємо, 72-річного мешканця Вінниці визнали винуватим у вчиненні низки злочинів проти колишньої дружини. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство, заподіяння тілесних ушкоджень та ігнорування судових приписів.

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Теги: Львів Харків прокуратура

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