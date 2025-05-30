У Львові жінка вербувала харків’янок для секс-експлуатації за кордоном
У Львові затримали 21-річну жінку за підозрою у вербуванні українок для сексуальної експлуатації
У Львові правоохоронці затримали 21-річну жінку, яку підозрюють в організації вивезення українок за кордон з метою сексуальної експлуатації. Про це повідомила прокуратура Харківщини, пише «Главком».
За даними слідства, мешканка Львова цілеспрямовано шукала жінок, особливо молодих та тих, хто перебував у скрутному життєвому становищі. Вона обіцяла їм «вигідні умови» працевлаштування в Німеччині, однак насправді планувала залучити їх до сексуальної експлуатації.
Зловмисниця вийшла на зв'язок з трьома харків'янками віком 33, 25 та 24 років. Усі домовленості відбувалися телефоном, під час яких підозрювана переконувала жінок виїхати до Берліна на «роботу». У прокуратурі зазначили, що потерпілі перебували в уразливому стані та не до кінця усвідомлювали реальну мету поїздки.
На щастя, правоохоронці своєчасно дізналися про цю злочинну схему і змогли запобігти вивезенню харків'янок за кордон.
Підозрювану затримали у Львові за місцем її проживання та взяли під варту. Їй інкримінують вербування людей, вчинене з використанням уразливого стану людини, з метою сексуальної експлуатації та за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно (ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України).
Наразі триває встановлення інших осіб, причетних до вчинення цього злочину.
Нагадаємо, 72-річного мешканця Вінниці визнали винуватим у вчиненні низки злочинів проти колишньої дружини. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі за систематичне домашнє насильство, заподіяння тілесних ушкоджень та ігнорування судових приписів.
Коментарі
Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]