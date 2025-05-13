Поліція провела масштабну спецоперацію: вилучено сотні кілограмів наркотиків

Ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією

Поліцейські викрили організоване угруповання, учасники якого виготовляли та постачали наркотики у всі області України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Станом на 17:30 поліцейські Департаменту боротьби з наркозлочинністю та інші правоохоронці затримали 66 ділків на чолі з організатором. За даними розслідування, фігуранти створили розгалужену мережу нарколабораторій та складів, у яких виготовляли, фасували та зберігали наркотичні речовини.

Зловмисники щомісяця виготовляли понад 700 кг наркотиків фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Зазначається, що зловмисники щомісяця виготовляли понад 700 кг наркотиків, якими забезпечували мешканців різних областей України. За цінами чорного ринку такий обсяг оцінюється в понад 300 млн грн.

Так, ліквідовано 17 нарколабораторій та 15 складів із психотропною продукцією. Вилучено 118 кг мефедрону, 160 літрів реакційних сумішей мефедрону (80 кг мефедрону), 156 кг альфа-PVP, понад 30 кг амфетаміну, 12 тонн прекурсорів.

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Зловмисники щомісяця виготовляли понад 700 кг наркотиків фото: npu.gov.ua/Нацполіція

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що правоохоронці розпочали більш ніж 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Поліціянти документували факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування «товару», серед якого альфа-PVP (синтетичний психостимулятор, розроблений у 1960-х роках, поширеною його розмовною назвою є «флакка»), амфетамін та мефедрон.

Як відомо, у лютому київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн грн.

Також працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу на території України наркотичного засобу «метадону». Учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих «наркологічних кабінети». В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

До слова, у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн.