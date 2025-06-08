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У Харкові кількість загиблих зросла, а двоє постраждалих знаходяться у важкому стані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Харкові кількість загиблих зросла, а двоє постраждалих знаходяться у важкому стані
Удар по Харкову забрав життя двох людей
фото: Харківська обласна військова адміністрація/Telegram

62-річний чоловік, якого госпіталізували у вкрай тяжкому стані, помер, попри зусилля лікарів

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, передає «Главком».

За його словами, 62-річний чоловік, якого госпіталізували у вкрай тяжкому стані, помер, попри зусилля лікарів.

Крім того, ще двоє поранених перебувають у реанімації. Їхній стан медики оцінюють як вкрай важкий, наразі триває боротьба за їхнє життя.

Раніше ми писали, що внаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Президент назвав обстріл росіян терористичним та вкотре закликав примусити Москву до миру.

«Це не можна ігнорувати. Не можна на це заплющувати очі. І це не якась гра. Щодня ми втрачаємо наших людей тільки тому, що Росія відчуває безкарність. Потрібен жорсткий примус Росії до миру», – заявив він.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по будинку у Луцьку під завалами загинула молода пара. Микола та Іванна жили на восьмому поверсі будинку, де був приліт. Вони не виходили на зв'язок, була думка, що станеться диво, але, на жаль, вони загинули від атаки окупаційної російської армії.

Також пошкоджень зазнав готель «Мотор» у Луцьку, де перебувала частина членів української збірної з легкої атлетики. Спортсмени приїхали до Луцька для участі в національному чемпіонаті. Унаслідок російської атаки ніхто з них не загинув, але кімнати, у яких вони жили, зазнали пошкоджень: там вибило вікна та двері. Одна зі спортсменок також опублікувала відео, на якому зафіксовано декілька влучань поспіль. 

Як відомо, Росія здійснила масовану атаку проти України. Під час обстрілу окупанти застосовували ракети та безпілотні літальні апарати. Внаслідок атаки на Київ уламки дронів та ракет фіксували у низці районів. Йдеться про Голосіївський, Солом’янський, Дарницький, Шевченківський, Деснянський і Святошинський райони.

Теги: Харків Олег Синєгубов

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