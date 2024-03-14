Росія втрутилася в політ глави Міноборони Британії – Reuters

Літак глави Міноборони Британії був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування

Росія ймовірно заглушила супутниковий сигнал на літаку, яким Шаппс повертався до Британії

Росія заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли він пролітав поблизу російського балтійського анклаву Калінінграда Про це повідомляє Reuters.

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Як повідомило Reuters джерело в уряді, Росія заглушила супутниковий сигнал на літаку, яким Шаппс подорожував із Польщі назад до Британії.

За словами джерела та журналістів, сигнал Gps перешкоджав приблизно 30 хвилин, поки літак пролітав поблизу російського балтійського анклаву Калінінграда.

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Видання додало, що в цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.

Зазначається, що Міністерство оборони Британії поки не коментувало цю ситуацію.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс 8 березня прибув до Києва і записав відеозвернення з центру столиці. Він закликав світ підтримати Україну у війні проти РФ.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Лондон готовий «позичити» Україні всі заморожені активи Центрального банку РФ з огляду на те, що Росія все одно буде змушена виплатити репарації після війни.