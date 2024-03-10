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Хто може достроково вийти на пенсію: перелік

Наталія Порощук
glavcom.ua
Хто може достроково вийти на пенсію: перелік
Люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики можуть отримати пенсію достроково
фото: bank.gov.ua

Особи, що ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи, можуть отримати пенсію достроково

Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Такі норми закріплено ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Хто може вийти на пенсію достроково?

  • дружини або чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, й батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули,
  • особи, що ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи чи виконували інтернаціональний обов’язок,
  • інваліди по зору I групи, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку,
  • жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства,
  • військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби,
  • особи передпенсійного віку трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника за станом здоров’я,
  • працівники та службовці, які проробили не менш 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менш 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі,
  • люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.

Які документи потрібні, щоб вийти на пенсію раніше?

  • заява на отримання дострокової пенсії;
  • посвідчення особи (його копію);
  • документи, що підтверджують стаж (трудова книжка), або ж інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;
  • довідка про присвоєння коду РНОКПП (індивідуальний податковий номер);
  • довідка про доходи (за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період такого стажу починаючи з 1 липня 2000 року, а в разі коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку).

Також до основного переліку документів варто прикріпити додаткові:

  • довідка про надбавки до пенсії,
  • копія посвідчень, які засвідчують право на пільги,
  • свідоцтво про одруження,
  • довідка з податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює),
  • свідоцтво про народження дитини.

Подавати документи потрібно до Пенсійного фонду. Для цього варто подати відповідні документи поштою чи за допомогою сайту ПФУ.

Нагадаємо, що у 2024 році зріс мінімальний стаж для виходу на пенсію. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу, в 63 роки – не менше 21 року стажу, в 65 років – від 15 до 21 року стажу.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців.

До слова, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років; пенсіонери з виплатами, меншими за мінімальними.

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Теги: українці Україна пенсійна система Пенсійний фонд пенсія

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