Хто може достроково вийти на пенсію: перелік

Особи, що ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи, можуть отримати пенсію достроково

Деякі українці можуть вийти на пенсію достроково. Такі норми закріплено ст. 26 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

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Хто може вийти на пенсію достроково?

дружини або чоловіки, якщо вони не взяли повторний шлюб, й батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули,

особи, що ліквідовували наслідки Чорнобильської катастрофи чи виконували інтернаціональний обов’язок,

інваліди по зору I групи, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку,

жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства,

військовослужбовці, особи начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби,

особи передпенсійного віку трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника за станом здоров’я,

працівники та службовці, які проробили не менш 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менш 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі,

люди, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.

Які документи потрібні, щоб вийти на пенсію раніше?

заява на отримання дострокової пенсії;

посвідчення особи (його копію);

документи, що підтверджують стаж (трудова книжка), або ж інші документи, які підтверджують загальний та пільговий стаж роботи;

довідка про присвоєння коду РНОКПП (індивідуальний податковий номер);

довідка про доходи (за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу роботи підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період такого стажу починаючи з 1 липня 2000 року, а в разі коли законодавством передбачено необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку).

Також до основного переліку документів варто прикріпити додаткові:

довідка про надбавки до пенсії,

копія посвідчень, які засвідчують право на пільги,

свідоцтво про одруження,

довідка з податкової щодо відсутності доходів (якщо особа не працює),

свідоцтво про народження дитини.

Подавати документи потрібно до Пенсійного фонду. Для цього варто подати відповідні документи поштою чи за допомогою сайту ПФУ.

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Нагадаємо, що у 2024 році зріс мінімальний стаж для виходу на пенсію. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати не менше 31 року стажу, в 63 роки – не менше 21 року стажу, в 65 років – від 15 до 21 року стажу.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення про індексацію пенсій з 1 березня 2024 року. Виплати будуть підвищені для 10 мільйонів українців.

До слова, попередній показник індексації становив 13%. Зазначалося, що не відчують індексацію ті, хто отримує найбільші пенсії; громадяни, які вийшли на пенсію протягом останніх трьох років; пенсіонери з виплатами, меншими за мінімальними.