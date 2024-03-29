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Зеленський розповів, як США відреагували на удари по російських НПЗ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Зеленський розповів, як США відреагували на удари по російських НПЗ
Президент розповів, що реакція США на удари по російських НПЗ не була позитивною
фото: glavcom.ua

За словами Зеленського, ніхто не може заборонити Україні використовувати власні дрони

Сполучені Штати Америки не ставляться позитивно до ударів по російських нафтопереробних заводах. Проте заборонити Україні використовувати власні дрони ніхто не може. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post. 

«Реакція США не була позитивною. Ми використовували свої безпілотники. Ніхто не може сказати нам, що ви не можете», – відповів Зеленський на запитання про реакцію США на удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

За словами Зеленського, Україна може зупинити російські атаки на українську енергосистему, змусивши Росію заплатити аналогічну ціну.

«Якщо немає протиповітряної оборони, щоб захистити нашу енергетичну систему, а росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. Це справедливо. Коли Росія зупинить ці кроки, ми зупинимося», – сказав президент України.

Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру РФ, попередивши, що вони можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також бензину в США та зашкодити переобранню президента Джо Байдена.

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявляв, що позиція Сполучених Штатів щодо атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) полягає в тому, щоби не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що якщо Сполучені Штати Америки не ухвалять додаткове фінансування на допомогу Україні, то Україні доведеться відступати крок за кроком.

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Теги: США росія президент Володимир Зеленський

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