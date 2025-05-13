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У будинку прем'єра Британії сталась пожежа: контртерористична поліція розслідує серію підпалів у Лондоні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У будинку прем'єра Британії сталась пожежа: контртерористична поліція розслідує серію підпалів у Лондоні
скриншот з відео

Ще декілька підпалів стались у Лондоні цього тижня. Їх також прив'язують до пожежі в будинку Стармера

У ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа. Контртерористичний підрозділ поліції очолив розслідування. Про це повідомляє Главком з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що вогонь пошкодив вхідні двері, але ніхто не постраждав. На момент інциденту Стармер і його родина перебували в офіційній резиденції на Даунінг-стріт, а будинок здавався в оренду.

Контртерористичний підрозділ поліції (SO15) очолив розслідування, оскільки цей будинок раніше був об'єктом протестів, зокрема, проросійських активістів у 2024 році.

На фото видно обгорілий фасад будинку
На фото видно обгорілий фасад будинку
фото: The Telegraph

Поліція також розслідує два інші інциденти. Відомо, що8 травня стався підпал автомобіля на тій же вулиці, що й будинок Стармера, а 11 травня зайнялась пожежа біля входу до будинку в Іслінгтоні, також пов'язаного з прем'єром .

Усі три випадки розглядаються як підозрілі, і слідство триває. Прем'єр-міністр подякував рятувальникам за оперативну роботу, але утримався від подальших коментарів через активне розслідування.

Нагадаємо, до Києва з візитом днями прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер, німецький канцлер Фрідріх Мерц та глава польського уряду Дональд Туск.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після засідання коаліції охочих пройшлися центром Києва.

Лідери побували біля Стіни памʼяті на Михайлівській площі, поклали квіти та вшанували полеглих українських воїнів. Емманюель Макрон і Кір Стармер відзначили героїзм і мужність українців, які віддали свої життя в боротьбі проти російської агресії.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідав у Києві ресторан кримськотатарської кухні.

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Теги: пожежа Лондон Кір Стармер

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Політика

У будинку прем'єра Британії сталась пожежа: контртерористична поліція розслідує серію підпалів у Лондоні
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