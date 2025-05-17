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Пожежі в будинках прем’єра Великої Британії: заарештовано другого підозрюваного

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Пожежі в будинках прем’єра Великої Британії: заарештовано другого підозрюваного
Поліція неподалік від місця одного з підпалів у Лондоні
фото: АР

26-річний чоловік був затриманий правоохоронцями в лондонському аеропорту

Британська поліція у суботу, 17 травня, повідомила про затримання другого підозрюваного у причетності до серії підпалів на півночі Лондона на об'єктах, пов'язаних з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

26-річний чоловік був затриманий правоохоронцями в лондонському аеропорту «Лутон». Його підозрюють в участі у змові з метою вчинення підпалу з метою завдати загрози життю, повідомили у поліції.

Раніше у Лондоні поліція затримала 21-річного українця, якого підозрюють у підпалі майна прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. 21-річний громадянин України Роман Лавринович обвинувачується у трьох випадках підпалу. Інциденти сталися з 8 по 12 травня в районах Кентіш-Тауна та Іслінгтона на півночі Лондона.

До слова, прем'єр-міністр Кір Стармер засудив ці акти, назвавши їх «нападом на всіх нас, на нашу демократію та цінності, які ми підтримуємо». Слухання справи Лавриновича відбудеться 16 травня в Вестмінстерському магістратському суді.

«Главком» писав, що у ніч на 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в районі Кентіш-Таун сталася пожежа. Контртерористичний підрозділ поліції очолив розслідування. 

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Теги: пожежа Велика Британія Лондон Кір Стармер

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