Поранені на Донеччині та понад 500 снарядів по Луганщині: яка ситуація в регіонах

За добу противник випустив по Херсонщині 323 снаряди

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – п'ять обстрілів (48 вибухів). Із мінометів та артилерії ворог обстрілював Новгород-Сіверський район. Також зафіксовано використання ударного дрону-камікадзе невстановленого типу. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордонних територій та громад Сумської області. Зафіксовано 130 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська, Зноб-Новгородська громади. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. Сталося загорання приватної будівлі.

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Запорізька область

Під ураженням опинилися 16 населених пунктів області – зафіксовано 61 ворожий удар. Рашисти здійснили шість РСЗВ-обстрілів Залізничного, Новоданилівки, Гуляйпільського, Малої Токмачки й Кам'янського. 55 артударів прийшлися по території Новоандріївки, Новодарівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Чарівного, Приморського, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Кілька разів протягом вчорашнього дня Нікопольський район був під вогнем загарбника. Важка артилерія била по Марганецькій і Червоногригорівській громадах та Нікополю. Пошкоджені три приватні будинки та господарська споруда. На щастя, людей не зачепило.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв с. Кіндрашівка Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, приватний автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються. На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де силами оборони відбито сім атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Під час обстрілу села Юрченкове Чугуївського району з РСЗВ «Ураган» пошкоджено сільськогосподарську техніку та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу с. Вільча Чугуївського району з РСЗВ зазнали поранення та були госпіталізовані цивільні чоловіки 53-х та 74-х років. Пошкоджено приватний житловий будинок та паркан.

Внаслідок удару двома керованими авіабомбами по с. Подоли Куп'янського району пошкоджено газову трубу, приватний будинок, гараж, літню кухню, два автомобілі.

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Луганщина

Ворог вів вогонь поблизу деокупованих сіл Красноріченської громади, зокрема Невського. В епіцентрі обстрілів опинилася й Білогорівка. Наші захисники тримають лінію оборони у Серебрянському лісі. Туди ворог вдарив з авіації. За добу противник здійснив 123 обстріли (509 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – дев’ять населених пунктів: Новогродівка, Красногорівка, Авдіївка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, с.Бердичі, смт Святогорівка, с.Максимільянівка, с.Нетайлове. Пошкоджено 15 житлових будинків, школа, два магазини, будівля ДСНС, будівля ЦНАП, дільниця міськводоканалу, ЛЕП, будівля СП «Здоров’я», ветеринарна клініка. За добу на Донеччині одну людину поранено.

Миколаївщина

Вчора під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора зранку ворожі обстріли фіксувалися за межами с. Солончаки Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 51 обстріл (323 снаряди), з них по м. Херсон – п'ять обстрілів (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 23 населених пунктів області. Вчора окупанти вдарили по житловому сектору Херсона. Постраждали п'ятеро людей, у тому числі трирічна дівчинка. Травмовані жінки 47, 55 і 68 років. Їх госпіталізували в стані середньої важкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу. Дівчинку доставлено до реанімації. Зараз дитина під постійним наглядом лікарів. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Білозерки поранень зазнав 57-річний чоловік. Всього за добу по області шестеро людей дістали поранення, з них одна – дитина.

Зранку російська армія обстріляла автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні. Внаслідок ворожого удару загинули двоє водіїв, ще одна людина – поранена. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок.

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Нагадаємо, триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.

Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.