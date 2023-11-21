Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Повітряні сили роз’яснили, чи можуть українські «Шахеди» атакувати РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили роз’яснили, чи можуть українські «Шахеди» атакувати РФ
Україна розпочала серійне виробництво аналога безпілотника «Шахед»
фото ілюстративне

Україна використовує на окупованих територіях засоби, які передали їй партнери

Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Я б сказав, чому ви думаєте, що це вже не відбувається?», – сказав Ігнат, відповідаючи на питання, чи може Україна незабаром завдавати аналогами «Шахедів» ударів по території РФ.

Однак, чи відбувається таке насправді, речник не відповів. За його словами, Повітряні сили таке не оголошують.

«Дрони зараз застосовують власне усі. В нас, у Повітряних силах, є засоби, які нам дали партнери і які ми використаємо по окупованих територіях. Крим, окуповані території Донецької, Луганської областей», – каже речник.

Що стосується безпілотників, то, як пояснив речник, вони на озброєнні ударних БПЛА інших Сил оборони.

«Власне те, що Україна своїм власним озброєнням, своєю зброєю може завдавати ударів і по тій території, питань жодних немає. І якщо вдалося дійсно нашим виробникам створити дрони, які можуть летіти далеко та летіти точно, то це дуже серйозний крок вперед», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.

Теги: Україна ЗСУ росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На потужностях «Укроборонпрому» освоїли виробництво FPV-безпілотників для забезпечення потреб українського війська
Україна запустила серійне виробництво аналогів «шахедів»
16 листопада, 13:34
Українські захисники вночі збивають ворожі дрони
Повітряні сили показали, як збивали «Шахеди» минулої ночі (відео)
14 листопада, 19:44
У Куп'янську сталися пожежі
На Харківщині «Шахеди» пошкодили заклад освіти, будинки та підприємство (фото)
11 листопада, 09:44

Події в Україні

«Непереможні лицарі архистратига Михаїла». Залужний привітав воїнів ДШВ зі святом (відео)
«Непереможні лицарі архистратига Михаїла». Залужний привітав воїнів ДШВ зі святом (відео)
У Маріуполі помічено незвичну колону росіян
У Маріуполі помічено незвичну колону росіян
СБУ викрила московського попа на Вінниччині, який захоплювався окупантами
СБУ викрила московського попа на Вінниччині, який захоплювався окупантами
Іран модифікував «Шахеди». Повітряні сили оцінили ризики
Іран модифікував «Шахеди». Повітряні сили оцінили ризики
Скільки дітей вважаються зниклими в Україні: дані омбудсмана
Скільки дітей вважаються зниклими в Україні: дані омбудсмана
День десантно-штурмових військ: привітання та листівки
День десантно-штурмових військ: привітання та листівки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
«Телемарафон вбив мобілізацію» і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
17K
Нові штрихи до теми про Ірину Фаріон
12K
Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям
7693
Командир батальону пропонує мобілізувати до лав ЗСУ студентів, а не «50-річних дідів»
6143
Володимир Балін: Кордон з Україною перекрили польські вантажівки, які працювали на ринку Росії і Білорусі
5438
Держаудитслужба перевіряє сільраду, яка будує біатлонний комплекс на території «Буковеля»

Новини

Київський безпековий форум розпочав подію до роковин Голодомору (трансляція)
Сьогодні, 11:00
Окупанти посилили атаки на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:21
НАТО може розширити свою військову присутність у Косові: причина
Сьогодні, 05:50
Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 04:50
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:14
Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Вчора, 10:17

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua