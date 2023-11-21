Повітряні сили роз’яснили, чи можуть українські «Шахеди» атакувати РФ

Україна використовує на окупованих територіях засоби, які передали їй партнери

Україна має право завдавати ударів по території Росії аналогами дронів-камікадзе «Шахед» власного виробництва. Однак, чи вже використовують ці безпілотники наші Повітряні сили по країні-агресору, поки невідомо. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Я б сказав, чому ви думаєте, що це вже не відбувається?», – сказав Ігнат, відповідаючи на питання, чи може Україна незабаром завдавати аналогами «Шахедів» ударів по території РФ.

Однак, чи відбувається таке насправді, речник не відповів. За його словами, Повітряні сили таке не оголошують.

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«Дрони зараз застосовують власне усі. В нас, у Повітряних силах, є засоби, які нам дали партнери і які ми використаємо по окупованих територіях. Крим, окуповані території Донецької, Луганської областей», – каже речник.

Що стосується безпілотників, то, як пояснив речник, вони на озброєнні ударних БПЛА інших Сил оборони.

«Власне те, що Україна своїм власним озброєнням, своєю зброєю може завдавати ударів і по тій території, питань жодних немає. І якщо вдалося дійсно нашим виробникам створити дрони, які можуть летіти далеко та летіти точно, то це дуже серйозний крок вперед», – додав він.

Раніше повідомлялося, що Україна вийшла на серійне виробництво вітчизняних «Шахедів», випускає десятки на місяць.