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Король, який братався із Путіним, продаватиме зброю Україні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Король, який братався із Путіним, продаватиме зброю Україні
Путін раніше часто зустрічався із королем Йорданії Абдаллою II
фото з відкритих джерел

Король Абдалла ІІ ухвалив рішення зробити поставки бойової техніки Україні 

Йорданія, король якої Абдалла ІІ раніше називав російського диктатора Володимира Путіна своїм братом, відправить Україні бойову техніку. Так, за даними газети De Telegraaf, ЗСУ отримають 60 бойових машин Cheetah (аналог німецьких зенітних самохідних установок Gepard), які Йорданія закупила у Нідерландів у 2013 році за 21 млн євро.

США викуповують цю техніку в Йорданії за 110 мільйонів євро, щоби її направили в Україну. Перше постачання очікується найближчим часом.

Установки Cheetah призначені для перехоплення повітряних цілей, таких як літаки та гелікоптери. Однак Україна планує використовувати ці системи переважно для знищення безпілотників, що дозволить зберегти більш дорогі ПЗРК, такі як Patriot або Iris-T для протиракетної оборони.

Голландська модифікація Cheetah PRTL відрізняється від оригінальних німецьких систем набором обладнання. Вона оснащена системою для виявлення цілей, що працює в діапазоні X (дальність дії 15 км), та радаром відстеження цілей, що діє в діапазоні X/K (працює на дистанції 13 км). Нідерланди придбали загалом 95 Cheetah PRTL під час Холодної війни та вивели їх з експлуатації у 2006 році.

Україна вже володіє тридцятьма німецькими Gepard, але стикається з нестачею снарядів. Йорданія залишила 350 тис. боєприпасів, які десять років тому їй також продали Нідерланди.

До початку війни в Україні король Йорданії Абдалла II був одним із найчастіших гостей Росії. З 2001 до 2017 року він відвідав її 18 разів. «Я їду до Москви на зустріч із президентом Володимиром Путіним, якого я вважаю своїм братом, – говорив він напередодні 19-ї поїздки 2018 року. – Я їду туди як його добрий друг та друг Росії».

Нагадаємо, раніше король Йорданії відмовився приймати палестинських біженців із Сектора Гази. Йорданія не може прийняти палестинських біженців із Сектора Гази, адже це питання є «червоною лінією» для королівства. З такою заявою виступив король Йорданії Абдалла II під час спільної прес-конференції з канцлером ФРН Олафом Шольцем, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого напливу біженців до країни.

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Теги: король перехоплення Йорданія Україна Нідерланди війна

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