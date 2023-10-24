Угорська евродепутат: ЄС має збільшити та прискорити допомогу Україні

«Інтерес України та ЄС – перемога України у війні»

Інтерес Європейського Союзу полягає в перемозі України у війні з Росією. Країни ЄС мають прискоритися та посилити надання допомоги Україні.

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Про це у коментарі Guildhall заявила депутат Європейського парламенту від Угорщини (Renew Europe) Каталін Че.

«Життєво важливо справлятися з підтримкою двох країн (Ізраїля та України – ред.), але я вважаю, що допомога Євросоюзу Україні рухається вперед, у нас є закладена основа, основа для подальшої підтримки. Я рада, що в Комітеті з міжнародних відносин Європарламенту ми успішно проголосували за громадянські положення, які, ми сподіваємося, проявляться в довгостроковому європейському баченні… Ми повинні продовжувати допомагати у відповідності до поточних потреб, а також повинні прискорювати наші зусилля. Адже важливо бути з Україною і надавати гуманітарну допомогу. Я багато разів це говорила, але це наш спільний інтерес, інтерес України та ЄС – перемога України у війні. Ми повинні показати світу, що демократії можуть подолати таку агресію, показати, що ми можемо залишатися єдиними в найважчі часи», – заявила політик.

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«Так, стежачи за новинами (військовий конфлікт у Палестині – ред.), ми дуже стурбовані, але я сподіваюся, що так само як і коли почалася війна РФ проти України, європейська єдність зможе перемогти. І я сподіваюся, що також як ми робили це раніше, кожна країна зможе продовжувати та посилювати допомогу Україні», – підсумувала Каталін Че.