У Хмельницькому та області пролунали вибухи
Під час тривоги вибухи лунали в місті та області
Під ранок 26 травня у Хмельницькому пролунали вибухи. Раніше вибухи також пролунали в Хмельницькій області.
Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові. Наразі у місті відсутня електроенергія.
Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога.
Повітряні сили повідомляли про виліт орієнтовно п'яти бортів Ту-22м3 з аеродрому «Оленья».
«Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками», – повідомили Повітряні сили.
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