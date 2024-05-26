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У Хмельницькому та області пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Хмельницькому та області пролунали вибухи
фото ілюстративне

Під час тривоги вибухи лунали в місті та області

Під ранок 26 травня у Хмельницькому пролунали вибухи. Раніше вибухи також пролунали в Хмельницькій області.

Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Старокостянтинові. Наразі у місті відсутня електроенергія.

Нагадаємо, в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляли про виліт орієнтовно п'яти бортів Ту-22м3 з аеродрому «Оленья».

«Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками», – повідомили Повітряні сили.

Теги: вибух Хмельницький

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