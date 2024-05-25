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Харків під обстрілом: пролунала серія вибухів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Харків під обстрілом: пролунала серія вибухів
фото ілюстративне

У місті зберігається загроза застосування балістичного озброєння

У ніч на 25 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«У місті гучно. Будьте обережні!» – написав мер міста. 

Олег Синєгубов закликав харків'ян та жителів району перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

У місті триває повітряна тривога. Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Нагадаємо, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.

Згодом мер міста повдіомив, що на місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Без постраждалих.

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Теги: Харків тривога вибух

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