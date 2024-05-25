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Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Удар по Харкову, Генсек НАТО закликав союзників дозволити Україні бити по РФ: головне за ніч
У Харкові пошкоджено 15 приватних автомобілів
фото: Харківська обласна прокуратура/скріншот

РФ вдарила по Харкову балістичними ракетами С-300

Російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. Генеральний секретар НАТО закликав країн-партнерів дозволити Україні наносити удари по військових цілях на території Росії. Партизан вчинив диверсію на залізничній станції в Ярославлі. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 25 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Удар по Харкову

У ніч на 25 травня російські війська завдали чотири ракетні удари по Харкову та Харківському району. За попередньою інформацією РФ вдарила балістичними ракетами С-300. Про це розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

У Слобідському районі Харкова зафіксовано одне влучання по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Травмованих немає. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад дев'ятиповерхового житлового будинку. 

У Харківському районі є два влучання на відкритій місцевості. Травмованих також немає. 

Столтенберг закликав країни НАТО дозволити Україні бити по РФ західною зброєю

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країн-партнерів дозволити Україні наносити удари по військових цілях на території Росії за допомогою західної зброї. Про це він сказав в інтерв'ю The Economist.

«Настав час для союзників розглянути питання про зняття деяких обмежень, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні. Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює для неї захист», – сказав генсек НАТО.

Столтенберг наголосив, що росіяни продовжуватимуть атакувати і отримувати певні територіальні здобутки у прикордонні, не рахуючись із втратами. 

«Ми повинні пам’ятати, що це таке. Це загарбницька війна Росії проти України. Україна має право захищатися. І це включає нанесення ударів по цілях на території Росії», – наполягає Столтенберг.

Німеччина пропонує розподіляти українських біженців по країнах ЄС рівномірно 

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пропонує рівномірно розподіляти українських біженців між усіма державами Європейського Союзу. За словами очільниці німецького МВС, Берлін вважає, що обговорення солідарного розподілу шукачів притулку «особливо необхідне з огляду на вторинну міграцію з інших держав-членів ЄС».

У випадку вторинної міграції шукач притулку переїжджає з країни, куди він спершу прибув, до іншої країни, і наразі на рівні ЄС ведуться переговори щодо подальшого регулювання для українських біженців.

Welt зауважує, що Німеччина приймає у 20 разів більше українських біженців, ніж, наприклад, Франція. Якщо кількість українських біженців у Польщі має тенденцію до зменшення, то в Німеччині вона навпаки зростає. Журналісти зазначають, що причини міграції біженців точно не зафіксовані, однак припускають, що це залежить від розміру грошової допомоги.

Наразі українські біженці можуть самостійно обирати країну для тимчасового захисту, який діє до 4 березня 2025 року.

Очільника Пентагону буде знову госпіталізовано

Речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер заявив, що міністр оборони США Ллойд Остін буде ушпиталений в Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда у зв'язку з раніше діагностованою проблемою сечового міхура. 

За словами Райдера, йдеться про планову, необов'язкову і малоінвазивну подальшу нехірургічну процедуру, у зв'язку з чим Остін не зможе виконувати свої обов'язки та тимчасово покладе їх на заступницю міністра оборони США Кетлін Хікс.

Також в Міноборони США нагадали, що, як і повідомлялося 13 лютого на тлі минулої медичної процедури в Остіна, проблема сечового міхура у міністра «не пов'язана з його діагнозом раку».

У Пентагоні додали, що Білий дім та Конгрес вже були поінформовані щодо нинішнього ушпиталення глави Міноборони.

Партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Ярославлі

Партизан вчинив диверсію на залізничній станції в російському Ярославлі, який є важливим логістичним вузлом РФ. Про це повідомив партизанський рух «Атеш».

«Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці в Ярославлі, що спричинило несправності в роботі найближчої залізничної станції «Полянки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про пригальмування транспортування продукції таких компаній, як «Ярославський радіозавод», Рибинський завод «Сатурн», конструкторське бюро «Промінь».

Партизани зазначають, що місто Ярославль є важливим логістичним вузлом, що використовується Росією у військових цілях.

Теги: вибух війна Україна Єнс Столтенберг біженці переговори

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