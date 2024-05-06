У Чернігові прогримів вибух у приміщенні банку (фото)

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки

Сьогодні, 6 травня, під ранок у Чернігові прогримів вибух у приміщенні одного з банків. Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області.

«Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає», – йдеться в повідомленні.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

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