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У Чернігові прогримів вибух у приміщенні банку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Чернігові прогримів вибух у приміщенні банку (фото)
Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена
фото: пресслужба поліції

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки

Сьогодні, 6 травня, під ранок у Чернігові прогримів вибух у приміщенні одного з банків.  Про це повідомила пресслужба поліції Чернігівської області.

У Чернігові прогримів вибух у приміщенні банку (фото) фото 1

«Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає», – йдеться в повідомленні.

У Чернігові прогримів вибух у приміщенні банку (фото) фото 2

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.

У Чернігові прогримів вибух у приміщенні банку (фото) фото 3

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху).

Раніше повідомлялося, що у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області росіяни дронами атакували автомобіль місцевого хлібокомбінату. 

Теги: Чернігів банк вибух

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