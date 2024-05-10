У Сумах пролунали вибухи під час тривоги

Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації

Сьогодні, 10 травня, у Сумах пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначається, у Сумах було чутно декілька звуків вибухів. На той момент повітряна тривога була оголошена у Сумській та Харківських областях.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.

Нагадаємо, вночі російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загалом, ворог завдав шість ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 127 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по радіолокаційній станції, двох складах боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони та 17 районах зосередження особового складу противника.