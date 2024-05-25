Обстріл Харкова: у місті частково зруйновано ліцей

Через ворожий удар постраждала багатоповерхівка

Унаслідок обстрілу цієї ночі, 25 травня, у Харкові зафіксовані «прильоти» по цивільних об'єктах у Слобідському районі міста. Частково зруйнована будівля ліцею. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

Окрім навчального закладу, через ворожий удар також постраждали прилегла багатоповерхівка та кілька авто.

Даних щодо можливих загиблих та постраждалих в результаті російського обстрілу наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 25 травня у Харкові пролунала серія вибухів.

«У місті гучно. Будьте обережні!» – написав мер міста.

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння в областях.

Як повідомлялося, увечері, 23 травня, Росія вкотре атакувала Харків. У місті пролунали вибухи.