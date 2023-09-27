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Росія хоче знову приєднатися до Ради ООН з прав людини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія хоче знову приєднатися до Ради ООН з прав людини
фото з відкритих джерел

Російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України. Про це повідомляє BBC.

Російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін.

Засоби масової інформації отримали копію документа, в якому висловлено позицію Росії та її прохання про підтримку серед членів ООН. Голосування планується на наступний місяць.

Видання отримало копію документа з викладом позиції, який Росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку. Голосування відбудеться наступного місяця.

В документі, з яким ознайомилося BBC, Росія заявляє про свій намір знайти «адекватні розв'язання питань прав людини» та прагне уникнути трансформації Ради в «інструмент, що підкоряється політичній волі певної групи країн».

Дипломати повідомили, що Росія «має надію відновити свій міжнародний авторитет» після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні та всередині своїх кордонів.

На наступних виборах, які відбудуться 10 жовтня, Росія змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в раді, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Тамтешні дипломати заявили, що Росія веде агресивну кампанію, пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Таким чином, вони сказали, що цілком можливо, що Росія може повернутися до Ради.

Велика Британія заявила, що рішуче виступає проти пропозиції Росії знову приєднатися до Ради з прав людини.

Тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що Росія вчинила звірства в Україні, її лідера звинуватив Міжнародний кримінальний суд у воєнних злочинах, і він продемонстрував крайню неповагу до Статуту ООН.

«Ідея про те, що Росія може повернутися до Ради з прав людини, є образою самої концепції прав людини і небезпечним кроком назад, який може підірвати довіру до неї», – зазначив він.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв. 

Теги: ООН Велика Британія зерно росія

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