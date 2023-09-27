Росія хоче знову приєднатися до Ради ООН з прав людини

Російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін

Росія прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини на майбутніх виборах. Її виключили звідти торік після початку війни проти України. Про це повідомляє BBC.

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Російські дипломати домагаються переобрання своєї країни до ради на новий трирічний термін.

Засоби масової інформації отримали копію документа, в якому висловлено позицію Росії та її прохання про підтримку серед членів ООН. Голосування планується на наступний місяць.

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Видання отримало копію документа з викладом позиції, який Росія поширює серед членів ООН з проханням про підтримку. Голосування відбудеться наступного місяця.

В документі, з яким ознайомилося BBC, Росія заявляє про свій намір знайти «адекватні розв'язання питань прав людини» та прагне уникнути трансформації Ради в «інструмент, що підкоряється політичній волі певної групи країн».

Дипломати повідомили, що Росія «має надію відновити свій міжнародний авторитет» після звинувачень у порушеннях прав людини в Україні та всередині своїх кордонів.

На наступних виборах, які відбудуться 10 жовтня, Росія змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в раді, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи.

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У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Тамтешні дипломати заявили, що Росія веде агресивну кампанію, пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Таким чином, вони сказали, що цілком можливо, що Росія може повернутися до Ради.

Велика Британія заявила, що рішуче виступає проти пропозиції Росії знову приєднатися до Ради з прав людини.

Тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що Росія вчинила звірства в Україні, її лідера звинуватив Міжнародний кримінальний суд у воєнних злочинах, і він продемонстрував крайню неповагу до Статуту ООН.

«Ідея про те, що Росія може повернутися до Ради з прав людини, є образою самої концепції прав людини і небезпечним кроком назад, який може підірвати довіру до неї», – зазначив він.

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Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй підтвердила, що Росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які були настільки жорстокими, що спричинили смерть деяких жертв.