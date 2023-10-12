Естонія схвалила використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас: «Ми повинні знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за шкоду, завдану Україні»

Сьогодні, 12 жовтня, уряд Естонії схвалив і направив до парламенту постанову про використання російських заморожених активів для допомоги Україні. Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Каї Каллас.

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Уряд на сьогоднішньому засіданні схвалив і направить до парламенту поправку до закону про міжнародні санкції, яка передбачає, серед іншого, внутрішні правила використання активів, заморожених в Естонії, особами, які перебувають під санкціями, для відшкодування шкоди від війни, завданої Україні.

Згідно із законопроєктом, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенції та повноваження установ зі здійснення та нагляду за санкціями були більш чіткими та ефективними. На думку прем'єр-міністра Каї Каллас, для Росії дуже важливо підняти ціну агресії.

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«Ми повинні знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за шкоду, завдану Україні. Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні спрямували до парламенту, дає змогу використовувати заморожені активи санкціонованих осіб в Естонії для компенсації військової шкоди в Україні. Ми повинні бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія повинна компенсувати Україні всю заподіяну війною шкоду», – заявила Каллас.

Раніше повідомлялося, що Естонія щомісячно виплачуватиме українцям 3600 грн.