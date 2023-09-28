«Війна в Україні торкнулася і нас»: глава МЗС Румунії зробила тривожну заяву

Глава МЗС Румунії підкреслила загрози, які становить Росія для комерційного судноплавства в Чорному морі

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що війна між Росією та Україною має прямий вплив на Румунію. Про це повідомляє «Голос Америки».

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«Це дуже серйозно, і це становить ризик для наших громадян», – сказала Одобеску у ході конференції «Виграти війну. Завоювання миру».

Міністерка також засудила російські атаки дронами, коли її спитали про уламки на румунській території.

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«Це порушення нашого повітряного простору. Уряд Румунії рішуче засудив усі атаки Росії на цивільну інфраструктуру України, на невинних людей за сотні метрів від румунського кордону», – сказала Одобеску,

Вона зауважила, що ситуація з безпекою в регіоні погіршується, а дії Росії останнім часом викликають обурення. Зокрема, Одобеску підкреслила загрози, які становить Росія для комерційного судноплавства в Чорному морі та загалом для безпеки у цьому регіоні.

Нагадаємо, Румунія виявила уламки російського дрона після атаки РФ на Одеську область. Після падіння уламків російського дрона Румунія терміново викликала повіреного РФ «на килим». Також Румунія обмежила польоти біля кордону з Україною і Румунія заявила, що готова збивати російські дрони.

До слова, президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що падіння уламків російських дронів на території Румунії не можна назвати прямою атакою, але самі інциденти є «серйозною проблемою».