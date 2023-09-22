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Росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля»
Кремль намагається збалансувати дефіцит бюджету
фото: ura.ru

Уряд РФ знайшов іще один варіант для поповнення казни Кремля

Російська влада вже не знає, як ще посилити податкове навантаження на бізнес, щоб поповнити бюджет, який цього року має витратити 10 трлн рублів на війну з Україною. Про це пише Moscow Times.

З 1 жовтня уряд запроваджує мита на експорт товарів, які залежатимуть від курсу рубля, оголосила пресслужба кабміну РФ у четвер. Чим слабшим буде рубль  –  тим більше отримає скарбниця, випливає з ухвали, яку підписав прем'єр Михайло Мішустін.

«Податок на девальвацію» стягуватиметься при курсі долара вище 80 рублів. У діапазоні 80-85 рублів за долар мито складе 4%, 85-90 рублів – 4,5%, 90-95 рублів – 5,5%, вище 95 рублів – 7%.

Під курсове мито потрапив широкий список товарів. Серед них – риба, овочі та фрукти, алкоголь, цемент, полімери, каучук, гума та вироби з них, хутро, папір та картон, вовна, бавовна, текстильні матеріали, кераміка, дорогоцінні метали та ювелірні вироби, чавун, феросплави, вироби з чорних металів, необроблений алюміній, свинець, олово та ряд інших.

Виняток зроблено для товарів, на які діють експортні мита. Це, зокрема, нафта, газ, зерно. Крім того, збори не стягуватимуться з м'яса, книг, одягу та взуття, автомобілів.

Офіційно уряд пояснює необхідність нових мит «захистом внутрішнього ринку». Однак, за словами джерела РБК, ініціатива належить Мінфіну, якому потрібно 500-700 млрд. рублів для балансування бюджету.

За підсумками січня-серпня у скарбниці утворився дефіцит у вигляді 2,36 трлн рублів. Рекордний військовий бюджет розміром 5 трлн рублів вже в липні було витрачено повністю, і було ухвалено рішення подвоїти його – до 9,7 трлн рублів, повідомляв Reuters з посиланням на закриті матеріали уряду.

Новий податок торкнеться експорту товарів приблизно на $150 млрд, або третина всього експорту, пишуть аналітики «Твердих цифр». Це також допоможе зміцнити карбованець, зазначає економіст Віктор Туньов: «При ослабленні курсу експортери змушені будуть продавати більше іноземної валюти для сплати податків». Фактично це означає, що уряд «бере питання валютного курсу до своїх рук», тоді як ЦБ відмовляється вводити валютний контроль, вважає експерт.

На закритті торгів Московської біржі у четвер долар коштував 95,91 рубля, а це означає, що «курсове мито» стягуватиметься за максимальною ставкою. З початку року курс американської валюти зріс на 33%, а євро – на 36%.

Без жорстких заходів валютного контролю курс долара може зрости до 110 рублів у другому кварталі 2024 року, вважає аналітик Фінама Максим Пухов. Щоб тримати рубль у діапазоні 80-90 за долар, потрібно введення 100%-ної репатріації валютної виручки, вважає він.

Нагадаємо, російський уряд підвищить податок на доходи фізичних осіб для росіян, які виїхали за кордон на тлі війни та мобілізації. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Російський уряд підвищить податок на доходи фізичних осіб для росіян, які виїхали за кордон на тлі війни та мобілізації. Про це повідомляють російські ЗМІ. 

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Теги: росія дорогоцінні метали фрукти овочі влада кордон зерно алкоголь бізнес бюджет Михайло Мішустін

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