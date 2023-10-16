У Дніпрі прогриміли вибухи

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч проти 16 жовтня після оголошеної тривоги в Дніпрі було чути звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, увечері, 15 жовтня, окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії. Сумарний залп «калібрів» може сягати до 20 ракет.

«Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування крім підводного човна несуть ще 2 фрегати. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 20», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рівень загрози з боку ракет оцінюється як «дуже високий». У повідомленні закликали українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, у неділю, 15 жовтня, о 15:11 військовослужбовцями РФ нанесено ракетний удар по одній з сільських територіальних громад Запорізького району.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Зазначається, що повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів, востаннє це було 2 жовтня. Російська армія наразі не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. У ЗСУ пояснюють: це не тому, що у ворога закінчились ракети. Росія готує масовані атаки, зокрема й по нашій енергетиці. Ймовірно, окупанти очікують значного похолодання у столиці та інших містах, аби завдавати ударів, як це було торік.