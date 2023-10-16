Росія наростила присутність ракетоносіїв в Чорному морі

Рівень загрози з боку ракет оцінюється як «дуже високий»

Увечері, 15 жовтня, окупанти вивели у Чорне море на бойове чергування 3 ракетоносії. Сумарний залп «калібрів» може сягати до 20 ракет. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог наростив присутність ракетоносіїв в Чорному морі. Наразі бойове чергування крім підводного човна несуть ще 2 фрегати. Сумарний залп «Калібрів» може сягати 20», – йдеться у повідомленні.

Рівень загрози з боку ракет оцінюється як «дуже високий». У повідомленні закликали українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що Росія боїться втратити свій Чорноморський флот. Ризик втрати кораблів перевищує бажання Москви блокувати український експорт Чорним морем.

Триває 599-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.