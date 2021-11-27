У Києві чоловік звів житло на горищі багатоповерхівки (відео)

Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили ще одну квартиру

У Києві на даху 18-поверхового будинку виявили незаконно зведене помешкання

Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили ще одну квартиру. Частину даху, що є співласністю всіх мешканців, захопив власник квартири на останньому поверсі. Дах забудовується неймовірно швидко. Про йдеться в сюжеті «ТСН».

«Близько 30 квадратів даху вже відгороджено стіною з персональним виходом на не захоплену його частину. Сторонньому сюди не потрапити. Вихід на захоплену частину – через персональні сходи з квартири, що під низом. На даху вже зведено кімнату без вікон. Нині там бетономішалка. А по периметру захопленого – безліч відводів для розеток», – повідомляє телеканал.

Про забудову свого даху мешканці будинку випадково дізналися від пожильців сусіднього, які надіслали їм світлини незаконного будівництва.

«Почалося все ще на весні – з прибудови балкона. У квартирі на горішньому поверсі, власник якої тепер захопив і дах – розібрали глуху фасадну стіну. Замість неї – тепер вихід на балкон та вікна від підлоги до стелі», – говориться в сюжеті.

Зі скаргами до держструктур люди звернулися відразу після появи балкона. Своєї згоди на забудову вони не давали. Жодного дозвільного документа власник квартири нікому не надавав.

В архітектурно-будівельному контролі підтверджують, що зведення балкона та забудову даху вони не погоджували. Наступного тижня, через пів року після першої скарги, установа візьметься за це питання на своїй комісії. Тільки після розгляду його на комісії буде прийняте відповідне рішення, за результатами якого і буде проведена перевірка.

Слід зазначити, що і тут є нюанс. Перевірку і без власника квартири можна оскаржити в суді.

Юристка Юлія Назаренко говорить, що в людей є два варіанти: змиритися з цим або судитися. Знести вже побудоване можна лише добровільно або за рішенням суду.

Нагадаємо, мешканці нового житлового комплексу «Нивки-Парк» на проспекті Перемоги, 67 кілька діб без електрики. Світло у восьми багатоповерхівках пропало 15 жовтня, однак жодні ремонтні роботи не велися у вихідні. За офіційними даними, наданими самим ЖК, причиною відключення стало пошкодження кабелю високої напруги.

18 жовтня повідомлялося, що мешканці будинку на вул. Бориса Гмирі, 10/40 у Дарницькому районі Києва другу добу сидять без світла через пожежу в електрощитовій. Без електропостачання залишилися понад 200 квартир.

До слова, 6 жовтня на вул. Анни Ахматової, 14 у Дарницькому районі Києва співробітники комунальної служби не могли потрапити у трансформаторну підстанцію через припаркований автомобіль. Дівчина припаркувала свій автомобіль Chevrolet прямо перед входом, а в цей час 16 будинків сиділи без світла.