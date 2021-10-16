У Києві мешканці нового житлового комплексу – другу добу без світла та води

Світло у восьми багатоповерхівках «Нивки-Парк» пропало ще 15 жовтня

У Києві мешканці нового житлового комплексу «Нивки-Парк» на проспекті Перемоги, 67 уже другу добу без електрики. Світло у восьми багатоповерхівках пропало ще 15 жовтня, однак жодні ремонтні роботи не ведуть, бо ж вихідні. Про це інформує телеграм-канал «Київ оперативний».

Через відсутність електропостачання у людей псуються продукти, вони не можуть приготувати та розігріти собі їжу. У висотках не працюють ліфти та немає водопостачання.

Як пише Obozrevatel, за офіційними даними, наданими самим ЖК, причиною відключення стало пошкодження кабелю високої напруги.

На території ЖК триває будівництво. Фото: obozrevatel.com

Місцеві жителі розповіли, що його могли перебити робітники на будівництві, бо до здачі поки готові не всі будинки в «Нивки-Парк» і роботи тривають.

До слова, 6 жовтня на вул. Анни Ахматової, 14 у Дарницькому районі Києва співробітники комунальної служби не могли потрапити у трансформаторну підстанцію через припаркований автомобіль. Дівчина припаркувала свій автомобіль Chevrolet прямо перед входом, а в цей час 16 будинків сиділи без світла.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт·год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацювали з 1 жовтня.

Водночас для тих українських сімей, які споживають понад 250 кВт·год на місяць, тарифи залишаються без змін.

За даними Державної служби статистики, середня платіжка за електроенергію в Україні не перевищує 10% всіх витрат домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг. 80% займає плата за послуги централізованого опалення та природний газ.

Також відомо, що Міненерго хоче зменшити витрати на ремонти електромереж на 60% заради зниження тарифу.