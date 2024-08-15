У Києві та низці областей повітряна тривога тривала пів години

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 13:45 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістики з північно-східного напрямку. Станом на 14:08 тривогу скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, вночі та уранці 15 серпня в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики та ударних дронів.

Тако під ранок 15 серпня російські війська вдарили ракетами по Полтавщині. Близько 5:00 у Полтавській громаді було чутно звуки двох вибухів.

До слова, ворог атакував Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – РФ та 29-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ – РФ.

Як повідомлялося, російські загарбники просунулися полями на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного на Покровському напрямку.