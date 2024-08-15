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Окупанти просунулися на Покровському напрямку: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Окупанти просунулися на Покровському напрямку: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Окупанти продовжували штурмові дії під Часовим Яром

Російські загарбники просунулися полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного на Покровському напрямку. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що російські війська просунулися біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого та на південний схід від Лук’янців.

14 серпня тривали позиційні бої вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська атакували в районі Синьківки, Петропавлівки, Берестового, Новоосинового, Кругляківки, Макіївки, Невського, Тернів і Серебрянського лісу.

Російські війська продовжили наступальні дії під Сіверськом, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Наступали біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Спірного та Виїмки.

Окупанти продовжували штурмові дії під Часовим Яром, але підтверджених змін фронту не було. Російський блогер стверджував, що російські війська захопили висоту біля Кліщіївки, але ISW не підтверджує це твердження. Війська РФ продовжували наземні атаки поблизу Торецька, але також не зробили підтвердженого наступу.

Російські війська нещодавно підтвердили просування на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід від Желанного. Російський блогер стверджував, що війська РФ також просунулися поблизу Свиридонівки, Гродівки та Орлівки, і увійшли до Миколаївки, але ISW не знайшов підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки і Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські блогери стверджували, що російські війська утримують третину Костянтинівки та продовжують зачищати Красногорівку.

14 серпня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Роботиного, Новоданилівки та Малої Токмачки.

Тривали позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області, в тому числі на островах у дельті річки Дніпро.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2024 року
Теги: війна Генштаб фронт

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